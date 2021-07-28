Коболев подчеркнул, что Нафтогаз уже много лет приносит деньги в бюджет, а не вытягивает из него десятки миллиардов долларов.

Правительство Украины сегодня имеет все необходимые рычаги влияния на государственные предприятия, которые прошли реформу корпоративного управления, тем временем люди забывают о неоспоримых преимуществах реформы.

Об этом Андрей Коболев заявил во время круглого стола в Украинском кризисном медиа-центре, который был посвящен проблеме реформы корпоративного управления.

Он подчеркнул, что Нафтогаз, например, уже много лет приносит деньги в бюджет, а не вытягивает из него десятки миллиардов долларов, при этом правительство сохраняет полный контроль над предприятием.

"В любой стране министры не имеют времени и компетенций тщательно изучать сложную проблематику финансовых планов и стратегий. В Украине за 7 лет моей работы только один раз я обсуждал стратегию по сути. Это было в 2019 году с премьером Шмыгалем", - отметил он.

Коболев привел пример собственного увольнения, говоря, что государство всегда имеет возможность прямого влияния на государственные предприятия, хоть это и вредит эффективности компании.

Народный депутат Украины Ярослав Юрчишин во время обсуждения заявил, что принятие закона о корпоративном управлении станет полем боя уже в ближайшее время, ведь против него будут сражаться те люди, которые стремятся к откату назад и разрушению достижений реформы.

"Нам нужна коалиция всех людей, которые заботятся об успехе корпоративного управления. Мы ее проводим не в интересах Европейского Союза или США, не в интересах "Соросов" или "Госдепов". А в интересах граждан, которые имеют ресурс, а госпредприятия - это наш ресурс, но не имеют возможности его эффективного использования", - отметил Юрчишин.

По мнению исполнительного директора Центра экономических стратегий Глеба Вышлинского, помимо успешного прохождения закона в парламенте нужна еще политическая воля придерживаться и буквы, и духа этого закона

"В истории с Нафтогазом мы увидели, что все хорошо можно прописать в законе. Но если есть внутреннее несогласие с духом закона, то можно сделать так, что дух реформы будет подорван", - считает Вышлинский

Автор: Иван Бойко