Инвестиции планировались на уровне полмиллиарда долларов.

Китайская государственная компания Sinopec Group приостановила переговоры по значительным инвестициям в нефтехимическую промышленность и сбыт газа в России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

"Китайская Sinopec, прислушавшись к призыву правительства об осторожности в связи с усилением санкций, приостановила переговоры о крупных инвестициях в российский газохимический завод и предприятие по сбыту российского газа в Китае", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инвестиции планировались на уровне полмиллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что японские и французские инвесторы приостановили финансирование проекта российской газовой компании "Новатэк" по строительству завода на севере России.

Справка УНИАН. 24 февраля около 5:00 утра Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Действия Москвы осудил фактически весь мир. США и ЕС ввели беспрецедентные санкции в отношении страны-агрессора.

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