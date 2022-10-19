В КВГА добавили, что электросеть не будут выключать принудительно, если жители города будут потреблять экономно сейчас.

В госадминистрации обратились к киевлянам с требованием экономить электроэнергию и воду.

Об этом говорится в заметке КВДА.

"Киев на сегодня экономит лишь 7% из 30% необходимых. Электросеть не будут выключать принудительно, если мы будем потреблять экономно сейчас", - пояснили в госучреждении.

Видео дня

Отмечается, что во избежание веерных отключений нужно: ограничить работу энергоемких приборов в часы пик с 6:00 до 9:00 и 17:00 до 23:00.

В КГГА перечислили, что относится к энергоемких приборов: электроплита, бойлеры, теплый пол, посудомоечная машина, микроволновка, обогреватели и кондиционеры, стиральные машины и другие.

"Особенно обращаемся к бизнесу! Мы призываем всех быть сознательными. Выключайте вывески, подсветку, не оставляйте включенными освещение в помещениях на ночь и иллюминацию. Потребляем электроэнергию грамотно. Только вместе мы приблизим победу", - подытожили в госадминистрации.

Почему надо экономить

Как сообщал УНИАН, в течение последних недель российские оккупанты наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины. Из - за повреждений, которые возникли вследствие этого, власть призвала украинцев к сознательному потреблению электроэнергии в пиковые часы - с 17:00 до 23:00.

Ранее президент Зеленский сообщил, что с 10 октября 2022 года через российские удары по объектам критической инфраструктуры в Украине разрушена треть электростанций, что стало причиной масштабных отключений электроэнергии по всей стране.

"Еще один вид российских террористических атак: направленные на энергетическую и критическую инфраструктуру. С 10 октября 30% украинских электростанций было разрушено, что повлекло массовые отключения электроэнергии по всей стране", - отметил он.

11 октября, обстрелы продолжились. В частности, российские захватчики нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из общин Киевской области. Значительные разрушения претерпел объект энергетической инфраструктуры.

В "Укрэнерго" заявили, что наиболее сознательно подошли к призыву уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы 15 октября жители Черниговской области, их результат - почти 20%. В то же время потребители Киева и области вместе уменьшили потребление на 7%.

Вас также могут заинтересовать новости: