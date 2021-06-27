По словам кандидата от СДПГ, Германия рассматривает проект газопровода "чисто экономически".

Кандидаты в канцлеры Германии заявили о готовности остановить поставки газа через «Северный поток-2"в будущем, если Россия будет нарушать обязательства перед Украиной.

Как сообщает DW, соответствующие заявления прозвучали на дискуссии кандидатов в канцлеры, организованной общественно-правовым телеканалом ARD и Мюнхенской конференцией по безопасности. В мероприятии приняли участие кандидат от ХДС Армин Лашет, кандидат от СДПГ Олаф Шольц и кандидат от «Зеленых» Анналена Бербок.

Как заявил Лашет, была согласована позиция относительно того, что "Северный поток-2" не должен работать за счет Украины.

"Если президент Путин не будет придерживаться этого правила и использовать его против Украины, его (газопровод - ред.) можно остановить в любое время - даже тогда, когда газопровод будет готов - ведь тогда основа для бизнеса отпадет. Настолько просто", - заверил он.

В то же время Шольц отметил, что Путин видит в проекте СП-2 не только экономическую выгоду, но, по его словам, Германия рассматривает "Северный поток-2" "чисто экономически".

"Ухудшение транзита газа и безопасность Украины будут иметь последствия для возможного транзита через завершенный в будущем газопровод", - указал он.

В свою очередь Анналена Бербок подчеркнула, что проекту вообще не надо было давать ход. Она напомнила, что газопровод нуждается в еще одном разрешении.

"Это разрешение не должны предоставлять", - подчеркнула Бербок и добавила, что с помощью СП-2 Путин стремится дестабилизировать Украину.

В то же время Бербок сомневается, что «Северный поток-2» может прекратить работу из-за Украины. По ее словам, Европа не может себе этого позволить.

"Мы все еще зависимы от российского газа", - констатировала она.

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Северный поток-2: Что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 95%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские дипломаты делают все возможное, чтобы остановить запуск "Северного потока-2". По его словам, препятствовать этому проекту сложно, поскольку на территории Европы есть мощные игроки, которые заинтересованы в сотрудничестве с РФ.

Зеленский убежден, что после запуска "Северного потока-2" Россия приложит все усилия, чтобы не продлевать действующий контракт на транзит газа через Украину.

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Автор: Дмитрий Захаров