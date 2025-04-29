Действие соответствующего положения продлевается до 31 октября 2025 года.

Цена на электроэнергию для населения остается неизменной - Кабмин продлил действие соответствующего положения. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Так, Кабинет министров продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии до 31 октября 2025 года.

"Итак, сохраняется единая фиксированная цена на электроэнергию для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч. "Ночной тариф" для потребителей с установленным двухзонным счетчиком 2,16 грн за кВт*ч также остается в силе", - говорится в сообщении.

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По словам министра энергетики Германа Галущенко, правительство приняло решение сохранить неизменным тариф на электроэнергию для населения с целью обеспечить ее доступность для потребителей. Он отметил:

"Мы пережили сложную зиму и интенсивные вражеские обстрелы, которые разрушили и повредили около 10 ГВт генерирующих мощностей. Энергетики продолжают масштабные восстановительные и ремонтные работы по всей стране".

Тарифы на коммунальные услуги в Украине - последние новости

Национальный банк Украины предполагает постепенную корректировку тарифов на жилищно-коммунальные услуги в последующие годы, однако сроки и параметры их пересмотра являются сферой неопределенности и риском для прогноза инфляции. В частности, предполагается начало постепенного приведения их к экономически обоснованным уровням с 2026 года.

Тарифы водоканалов, по которым украинцы платят коммунальные услуги, ниже, чем должны быть, что привело к накоплению огромных долгов. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии для УНИАН отметил, что местные чиновники по политическим соображениям утверждают заниженные тарифы, которые не покрывают базовые расходы на электроэнергию, модернизацию систем, ремонт насосов и замену труб.

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