Новыми заместителями министра стали Николай Шевцов и Александр Козенко, а Сергея Боева переназначили на должность первого заместителя с должности заместителя.

Решением Кабинета министров Украины сегодня назначены три заместителя министра обороны Рустема Умерова, об этом сам Умеров сообщил в социальной сети Facebook.

"Сегодня я сделал несколько ключевых назначений, которые имеют целью обеспечить большую оперативность и эффективность в работе оборонного ведомства, а также создать условия для более глубокой интеграции с международными партнерами", - отметил Умеров.

В частности, первым заместителем министра обороны назначен Сергей Боев, заместителем министра обороны по вопросам логистики и закупок назначен генерал-лейтенант Николай Шевцов, и еще одним заместителем министра назначен Александр Козенко.

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Сергей Боев до этого назначения был заместителем министра обороны по вопросам международного взаимодействия и партнерств.

"Его опыт в международных отношениях, в частности в обеспечении безопасности помощи и гарантий безопасности для Украины, является важным на фоне нынешней геополитической ситуации", - отметил Умеров.

Следовательно, Боев будет координировать все направления работы заместителей министра, чтобы обеспечить единый курс - от текущих потребностей фронта до будущей архитектуры украинского войска.

"Приоритет Сергея Боева - развитие международных партнерств, финансирование и инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс, а также создание совместных предприятий с международными партнерами. Это позволит не только укрепить нашу обороноспособность, но и активно развивать собственные возможности", - отметил министр.

Николай Шевцов возглавлял Главное управление логистики Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

"Именно благодаря его усилиям нам удалось наладить эффективные механизмы снабжения и обеспечения войск на фронте. В новой роли его главной задачей станет дальнейшая реформа закупок и постоянная работа с рынком и производителями", - сообщил Умеров.

По словам министра, Шевцов будет работать над сокращением времени на обеспечение военных, максимально упрощать бюрократические процедуры и цифровизировать процессы.

Александр Козенко с ноября 2023 года занимал должность советника министра обороны Украины и отвечал за развитие государственной авиации. Он имеет образование в области международной экономики - выпускник Киевского национального экономического университета. Работал в сфере гражданской авиации, занимал руководящие должности в ряде украинских и международных компаний, основал и владел несколькими бизнесами. В 2020-2023 годах работал советником руководителя Офиса президента Украины.

"На новой должности будет отвечать за развитие возможностей авиации", - сообщил Умеров.

Отдельно Умеров информирует, что завершил работу в должности заместителя министра обороны Украины Сергей Мельник, но "продолжит работу на другом направлении, где его опыт будет чрезвычайно полезным для дальнейшего укрепления нашего государства".

Назначение в Минобороны

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2024 года Боев впервые стал заместителем Умерова. Тогда его назначили заместителем министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции. Также тогда заместителем министра обороны Украины стал бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

7 февраля правительство назначило двух новых заместителей министра обороны Украины - генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка и капитана Валерия Чуркина.

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