Тарифы для населения сознательно занижают.

Тарифы водоканалов, по которым украинцы платят коммунальные услуги, ниже, чем должны быть, что привело к накоплению огромных долгов. Установление экономически обоснованных тарифов - политический вопрос.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии для УНИАН отметил, что местные чиновники по политическим соображениям утверждают заниженные тарифы, которые не покрывают базовые затраты на электроэнергию, модернизацию систем, ремонт насосов и замену труб.

По словам и.о. директора "Ривнеоблводоканала" Андрея Грухаля, сейчас экономически обоснованный тариф должен составлять 57,07 гривни за поставку и отвод кубометра воды для всех без исключения категорий.

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"Именно для населения действующий тариф очень далек от реалий, потому что до сих пор остается на довоенном уровне (2021 года) и составляет с НДС 32 грн. 60 коп.", - добавил глава предприятия.

Похожая ситуация и в других украинских городах. В Киеве платят 16,16 гривни за кубометр холодной воды и еще 14,22 грн за водоотвод. Вместе получается 30,38 гривни. По мнению главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, экономически обоснованный тариф для жителей столицы должен быть выше в два-три раза.

Стоит отметить, что тарифы для водоканалов, обслуживающих один или несколько населенных пунктов с суммарной численностью населения более 100 тысяч человек и поставляющих более 300 тысяч кубометров воды в год, устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Весной 2024 года регулятор изменил тарифы для небытовых потребителей ряда водоканалов. Однако для населения стоимость услуг этих предприятий не пересматривалась уже более трех лет.

В то же время, для водоканалов, которые не подпадают под регулирование НКРЭКУ, тарифы определяет местная власть - исполнительные комитеты местных советов.

Ограничение водоснабжения в Украине - главные новости

"Ровнооблводоканал" сообщил, что вынужден ограничить подачу воды потребителям Ровно из-за тяжелого финансового положения предприятия. Отмечается, что ситуация сложилась из-за несоответствия тарифов на воду реальной экономической ситуации.

Нардеп Богдан Кицак отметил, что практика частичного ограничения водоснабжения из-за финансовых трудностей будет распространяться другими городами Украины.

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