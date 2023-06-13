С 1 июня в Украине почти вдвое выросла платежка за свет, в связи с чем многие задумались о том, как подключить ночной тариф. О том, действительно ли пользоваться электроприборами ночью выгоднее, чем днем - читайте в материале.

С 1 июня 2023 года Кабмин повысил тариф для населения почти в два раза. До повышения для индивидуальных бытовых потребителей тариф составлял 1,44 грн за киловатт-час при потреблении до 250 киловатт и 1,68 грн – если более 250 киловатт-часов в месяц.

Однако по предложению Министерства энергетики правительство с 1 июня ввело единый тариф на электричество в размере 2 грн 64 коп. за киловатт-час, который будет действовать до 31 декабря, после чего может быть пересмотрен.

Мы расскажем вам, как считается тариф день/ночь и как экономить электроэнергию.

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Как можно сэкономить свет

Если вы ищите способ, как экономить электроэнергию, лайфхаки здесь не помогут. Вам необходимо следовать четким правилам:

забудьте о включенных без надобности электроприборах;

не оставляйте в розетке зарядные устройства, которыми вы не пользуетесь;

приборы с красным индикатором отключайте от сети сразу же после того, как выключили их;

подключите ночной тариф;

на всей бытовой технике, где это возможно, включите режим экономии.

Безусловно, это не означает полный отказ от благ цивилизации, но поверьте, если, пользуясь электрочайником, вы будете кипятить лишь необходимое количество воды, а не столько, сколько в него влезает, а бойлер переведете на более щадящий режим, платежка за свет в конце месяца вас приятно удивит.

Что касается того, как сэкономить электроэнергию в частном доме, хитрости здесь предельно просты. Самый эффективный способ - купить энергосберегающие лампочки во все комнаты и грамотно использовать освещение.

Способы экономии электроэнергии в доме достаточно понятны: мощные лампочки имеет смысл использовать только в помещениях, где тусклого света не хватит: кухня, гостинная, спальня. А вот в коридоре и туалете вполне можно обойтись менее яркой лампочкой, которая будет более экономной.

Как считается тариф день/ночь

Если вы решили разобраться в том, какой тариф на электроэнергию день/ночь, для начала запомните самое главное: ночью электроэнергия ровно в два раза дешевле, чем днем. Соответственно и стиральную машинку, и бойлер выгоднее включать именно в ночное время суток.

Дневной тариф на электричество составляет 2,64 грн/кВт-ч и действует с 07:00 до 23:00.

Если говорить о том, в какое время действует ночной тариф, то вы сможете сэкономить, если будете пользоваться электроприборами в период с 23:00 до 07:00. В это время тариф будет в два раз ниже дневного и составит всего - 1,32 грн/кВт-ч.

Несмотря на то, что подорожание выпало не на мирное время, а на период войны, тариф день/ночь 2023 Украина восприняла достаточно спокойно. Дело в том, что при увеличении дневных расценок в два раза, ночные цены остались прежними, а это значит, что, при разумном подходе, у вас есть шанс существенно сэкономить.

Ночной тариф на электроэнергию Украина не планирует повышать в ближайшее время, что является серьезной причиной задуматься об установке двухфазного счетчика.

Если говорить о том, каким будет у ДТЭК тариф день/ночь, то не стоит забывать, что "Киевские Региональные Электросети" - это оператор системы распределения. А вот за потребленный свет потребитель будет платить компании Yasno.

Как подключить ночной тариф

Если вы задумались о том, как экономить электроэнергию на счетчике и изменить тариф, вам необходимо:

написать заявление поставщику электроэнергии;

оплатить монтаж и подключение двухфазного счетчика;

вызвать представителя поставщика электроэнергии, который опломбирует прибор и настроит передачу данных контролирующей компании;

предоставить поставщику документы об установке, регистрации и опломбировании счетчика;

заключить с поставляющей компанией новый договор.

Если вы всерьез задумались о том, как экономить электрику, запомните самое главное: любой прибор, который нагревается, потребляет гораздо больше электричества, чем тот, который охлаждается. Проще говоря, холодильник или морозильная камера "съедят" меньше электричества, чем утюг, бойлер, микроволновка или посудомоечная машина. Что касается стиральной машинки, то чем ниже будет температура стирки, которую вы выставите, тем медленнее будут мелькать цифры на счетчике.

Раньше мы писали о том, что украинцам объяснили, почему повышенный тариф на электроэнергию - это хорошо.

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