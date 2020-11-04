Как многомиллиардные долги на рынке газа поставили под угрозу отопительный сезон

К началу нового отопительного сезона общий объем задолженностей между участниками рынка природного газа Украины достиг критической суммы - 125 миллиардов гривень. УНИАН разобрался, как парламент предлагает решить проблему долгов на рынке газа, и как это отразится на потребителях.

Новый отопительный сезон войдет в историю не только из-за открытия конкурентного рынка газа для населения, но и из-за рекордных сумм задолженностей, накопившихся между газовыми компаниями.

Такого плачевного стечения обстоятельств на рынке газа не ожидали даже самые заядлые эксперты-пессимисты. Коронакризис, ценовые скачки, отмена штрафных санкций для неплательщиков коммуналки, порой нелогичные действия регулятора рынка (Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг), а также монопольное положение госхолдинга «Нафтогаз Украины» - поставили под угрозу функционирование нового рынка газа и обеспечение населения теплом.

Миллиардные долги между участниками газового рынка начали формироваться еще несколько лет назад, и с каждым сезоном холодов ситуация становится все более критичной.

На сегодня общий объем задолженности между участниками рынка природного газа Украины составляет порядка 125 миллиардов гривень. Основная часть - сто миллиардов гривен – это задолженность, которая возникла в результате действия механизма спецобязательств (ПСО), в рамках которого «Нафтогаз» должен был продавать поставщикам газ для потребностей населения и теплокоммунэнерго по регулируемым ценам, а поставщики обязаны были поставлять этот газ в дома украинцев. Остальные долги касаются газораспределительных компаний.

Госхолдинг ситуацию с долгами пытается обернуть в свою пользу: «Нафтогаз», отвлекая внимание страны от управленческого кризиса внутри компании, пытается пополнить свой бюджет за счет операторов газораспределительных сетей, предприятий теплокоммунэнерго, ТЭЦ, поставщиков ресурса и государственной казны.

Анализируя претензии «Нафтогаза» к игрокам рынка, становится понятно, что долги чаще всего возникали не из-за деятельности самих компаний, а связаны с неудачными попытками властей побороть законы рыночной экономики. Ярким примером является сегмент задолженности, появившейся между поставщиками газа и государством во время действия механизма ПСО.

Глава Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов пояснил, что существует консенсусное мнение всех игроков рынка, в том числе НАК "Нафтогаз Украины": долги стали следствием неэффективного регулирования рынков государством. Причем, как в секторе обеспечения населения теплом, так и газом.

«Ключевой аспект заключается в том, что задолженность, о которой идет речь, никогда не выставлялась к уплате бытовым потребителям. Например, стоимость газа для тепловиков выросла, а процедура пересмотра тарифа для покрытия повышенной стоимости газа продолжается четыре месяца. Все это время производитель тепла получает газ, но не имеет средств за него рассчитаться. По следующему алгоритму и возник долг производителей тепла в размере примерно 67 миллиардов гривень», - считает эксперт.

Противоречия регулятора

Еще одной дырой в финансовой стабильности поставщиков газа является непоследовательная позиция регулятора – Нацкомиссии по тарифам, относительно «морозных коэффициентов» в платежках.

Многие помнят из школьного курса физики, что при нагревании газы расширяются, а при охлаждении сжимаются. Поэтому, если морозной зимой прокачать через счетчик сто кубометров голубого топлива, прибор покажет, что полученный объем до сотни не дотягивает.

По подсчетам газовиков, из-за изменения объема газа при разных погодных условиях, поставщики в среднем теряют до 600 миллионов кубометров газа в год.

Стоит напомнить, что в 2015 году был принят закон Украины «О рынке природного газа», в котором были определены стандартные условия товарного газа. Эти параметры распространяются на все без исключения категории потребителей.

«Оператор ГТСУ принимал объемы газа в стандартных условиях, операторы ГРМ учитывали газ в стандартных условиях, «Нафтогаз» продавал газ в стандартных условиях, почему регулятор запрещал поставщикам – сытовым компаниям - выставлять потребителям объемы товара тоже в стандартных условиях?», - поясняет проблему глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

Так называемые морозные коэффициенты стали начислять населению лишь в октябре 2018 года. Но уже в декабре того же года НКРЭКУ приняла ряд постановлений, запрещавших поставщикам приводить объемы использованного бытовыми потребителями природного газа к стандартным условиям.

Газовые компании оспорили в судах запреты регулятора и выиграли. Теперь поставщики голубого топлива могут выставить населению новые платежки, чтобы компенсировать убытки, превышающие четыре миллиарда гривень.

Цена непоследовательных действий регулятора в этом вопросе – минус 4,1 миллиардов гривень в бюджетах газовых компаний.

Переменчивые газовые нормы

Другим аспектом, способствующим накоплению долгов на рынке газа, стали многократные пересмотры норм потребления газа бытовыми пользователями без счетчиков. За последние шесть лет нормы пересматривали семь раз.

Многие помнят, как в августе 2017 года Кабмин снизил нормы потребления газа для бытовых потребителей, у которых нет счетчиков, до 3,3 кубических метров на одного человека в месяц. Однако, данное решение было отменено судом, и в действие вступило предыдущее постановление, согласно которому нормы установлены на уровне 9,8 кубометров на одного человека в месяц.

В феврале прошлого года правительство опять приняло решение об установлении нормы потребления газа на человека на уровне 3,28 кубометров в месяц.

«Снижение норм позволило потребителям использовать привычные объемы газа, но не оплачивать его полностью. Неоплаченные объемы превратились в искусственные долги поставщиков перед «Нафтогазом», - комментируют в Ассоциации поставщиков энергоресурсов.

Такое непостоянство на рынке объясняют просто: цена энергоресурса росла, но власти, с целью получения политических дивидендов и во избежание общественного недовольства, занижали нормы без проведения каких-либо расчетов и экспертиз.

Газовые компании отметили, что это позволило потребителям использовать намного больше голубого топлива, чем оплачено. Особо «сознательные» граждане даже выводили из строя свои счетчики и препятствовали их установке, ввиду очевидной выгодности использования заниженных норм. В свою очередь, это умножало убытки поставщиков.

В итоге, поставщики газа оспорили последнее постановление Кабинета министров в Верховном Суде, который подтвердил правомерность начислений за газ по более высоким нормам. Но процедура компенсации компаниям-поставщикам средств в сложившейся ситуации законодательно не определена. Как следствие, на вопрос, каким образом теперь покрыть образовавшуюся в бюджетах газопоставщиков дыру в размере свыше 6,6 миллиардов гривень, у государства пока ответа нет.

Виртуальные штрафы от «Нафтогаза»

Серьезную лепту в формирование многомиллиардных долгов внес «Нафтогаз Украины». В течение всего периода действия механизма спецобязательств госкомпания насчитывала поставщикам штрафы и пени за просрочку платежей за поставленные энергоресурсы.

Здесь стоит отметить, что источниками расчетов участников рынка с «Нафтогазом» за газ являются средства, полученные от населения, а также компенсации по льготам и субсидиям, которые поступают на специальные счета. Несмотря на то, что бытовые потребители и Министерство финансов, как распорядитель компенсационных средств, существенно задерживали перечисления, поставщики не применяли штрафные санкции за несвоевременную оплату счетов ни к Минфину, ни к потребителям.

«Нафтогаз», в свою очередь, не связанный соответствующими правительственными постановлениями, охотно начислял штрафные санкции поставщикам.

«Поставщики не имели юридической возможности выставления револьверно тех штрафных санкций, пеней, которые были выставлены «Нафтогазом» на конечного потребителя. Поэтому, по сути, источника погашения быть не может. Это еще одна категория искусственной задолженности, которую необходимо будет решать», - добавляет Компан.

Ситуация с задолженностями усугубилась весной 2020 года, когда Кабмин решил освободить бытовых потребителей от ответственности за неуплату коммуналки, а также запретил отключать им газ. Газораспределительные компании отмечают, что многие граждане после такого шага правительства вообще перестали платить по счетам. При этом отказать населению в предоставлении ресурса было невозможно.

Все поступавшие средства «Нафтогаз» зачислял в счет погашения старых долгов и со временем подал на газовые компании в суды из-за несвоевременности расчетов. Судебные тяжбы продолжаются по сей день, а виртуальные штрафы и пени, превышающие 2,3 миллиардов гривень, на неопределенное время «зависли в воздухе».

Как решить проблему с долгами

Стоит напомнить, что с августа в Украине заработал конкурентный рынок для населения, на котором цену ресурса устанавливает не правительство через монополиста в лице «Нафтогаза Украины», а рынок.

По данным исследования, проведенного в конце сентября 2020 года социологической службой Центра Разумкова, лишь одиннадцать процентов опрошенных поддержали газовую реформу. Нерешенная до сих пор проблема долгов между участниками рынка голубого топлива не позволит гражданам в полной мере ощутить преимущества работы рынка.

Газовый гигант «Нафтогаз», вместо того чтобы искать решение проблем внутри компании, предлагает пойти самым тривиальным способом – залезть в карманы украинцев. Дело в том, что компания лоббирует законопроект 3800, которым предусматривается компенсировать искусственно созданную задолженность из госбюджета. Большим вопросом остается выдержит ли и без того пустеющая из-за коронакризиса госказна такие эксперименты.

Глава Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов считает, что сценарии реструктуризации или погашения долгов за счет госбюджета - это решение проблемы на 100 миллиардов гривень за счет налогоплательщиков. К тому же, проблема решится только частично и через несколько лет.

Оптимальным решением описанных проблем может стать законопроект 3800-1, находящийся на рассмотрении в Верховной Раде. Авторы документа, среди которых глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко, предлагают взаимное списание накопленных искусственных задолженностей между участниками рынка. Такой способ не потребует дополнительных заимствований из казны или кошельков населения. Принятие подобного законопроекта до 1 августа 2020 года позволило бы новому газовому рынку эффективно работать со старта и предупредить необязательные потрясения в обществе перед отопительным сезоном.

«Данный сценарий является комплексным и компромиссным решением. В проекте закона 3800-1 четко прописано, о какой задолженности идет речь и за какой период. Все эти данные структурированы в учете компаний с четким пониманием того, как такие долги возникли. Данный вариант предлагает провести списание сумм долгов, которые существуют только в бухгалтерском учете и никогда не выставлялись бытовым потребителям к оплате», - отметил глава ассоциации.

Эксперт также отмечает, что этот законопроект является наиболее оперативным и всеобъемлющим для всех участников рынка. Предлагается провести списание сумм задолженностей, которые сформировались в результате существования заниженных тарифов и просчетов в государственных решениях прошлых периодов.

«Не будет необходимости выставлять потребителям ретроспективные счета за убыточное регулирование прошлых периодов, а также суммы начисленных штрафов и пени. Списание позволит исправить ошибки, которые были сделаны органами государственной власти в предыдущие годы», - сказал Сенектутов.

Решить проблему долгов необходимо как можно скорее, в противном случае необратимых негативных последствий для газовой отрасли и для украинских потребителей в отопительных сезон - не избежать.

«Нельзя было открывать рынок без решения вопроса задолженности. Но получилось как всегда – рынок открыли, а про долги забыли. Для того, чтобы рынок и дальше функционировал в нормальном режиме, чтобы он был действительно рынком, должен быть найден механизм урегулирования проблемной задолженности между его участниками», - добавляет глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Компан.

Анжелика Бузина

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