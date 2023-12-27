Для бытовых потребителей цена электричества и в дальнейшем составит 2,64 грн за кВт/ч.

Кабинет Министров Украины продлил действие механизма возложения специальных обязанностей (ВСО) на электроэнергию для населения до конца апреля 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Сегодня продолжаем действие ВСО на электроэнергию до конца апреля следующего года. Как и обещали, для бытовых потребителей цена электричества и в дальнейшем составит 2,64 грн за кВт/ч. Что позволит не увеличивать нагрузку на семейные бюджеты во время отопительного сезона", - заявил глава правительства.

Также он отметил, что первый зимний месяц украинская энергетика проходит успешно.

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"Уже несколько дней подряд снижается суточный максимум потребления. Генерации достаточно для обеспечения света и тепла в домах украинцев и для работы предприятий", - сказал Шмыгаль.

Ситуация в энергетике

Как сообщал УНИАН, ранее народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ Инна Совсун заявила, что внедрение механизма импортного ВСО усугубит долговой кризис в сфере энергетики.

"Я не поддерживаю такую идею. Конечно, это звучит как простое решение - переложить все финансовые обязанности на одну компанию и снять с чиновников дальнейшую ответственность за импорт. Однако, этот механизм будет иметь значительные негативные эффекты. Прежде всего, это лишь усугубит кризис долговой ямы, в которой и так находится большинство государственных участников рынка электроэнергии. Сумма долгов уже составляет около 60 миллиардов гривен, значительная доля из которых приходится в форме кредиторской или дебиторской задолженности именно на Укрэнерго", - прокомментировала она идею внедрения "импортного ВСО".

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