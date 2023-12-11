Совсун отметила, что эта проблема требует решения, а не ее углубления.

Внедрение механизма импортного ПСО (спецобязательства на энергорынке – ред.) усугубит долговой кризис в области энергетики. Об этом заявила народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКП Инна Совсун.

"Я не поддерживаю такую идею. Конечно, это звучит как простое решение - переложить все финансовые обязанности на одну компанию и снять с чиновников дальнейшую ответственность за импорт. Однако, этот механизм будет иметь значительные негативные эффекты. Прежде всего, это лишь усугубит кризис долговой ямы, в которой и так находится большинство государственных участников рынка электроэнергии. Сумма долгов уже составляет около 60 миллиардов гривень, значительная доля из которых приходится в форме кредиторской или дебиторской задолженности именно на Укрэнерго", - прокомментировала она идею внедрения "импортного ПСО".

Совсун отметила, что эта проблема требует решения, а не ее углубления.

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"Иначе можем забыть о восстановлении разрушенной инфраструктуры и модернизации сетей для снижения потерь электричества и его отключений", - подчеркнула Совсун.

Также член энергокомитета указала на важность взаимоотношений с международными партнерами. В частности она рассказала, что "Укрэнерго" уже привлекла от ряда доноров более €1 млрд финансирования – как грантов, так и льготных кредитов – на восстановление и укрепление нашей энергосистемы.

"Если мы возлагаем новые финансовые обязательства на Укрэнерго, то это говорит о том, что там все хорошо, и в финансовой поддержке партнеров компания уже не нуждается? Какой сигнал мы подаем международным грантодателям и кредиторам?", - указала она.

Нардеп добавила, что существует два альтернативных способа привлечения импорта электроэнергии. Первый - расширение прайс-кэпов на рынке, второй – не отключать электроэнергию для предприятий, которые импортом перекроют половину своего потребления.

Ранее соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный заявил, что импортное ПСО приведет к банкротству системного оператора "Укрэнерго" и деградации энергосистемы.