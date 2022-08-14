По информации Железняка, в тексте будет возврат акцизного сбора для всех видов топлива без исключения.

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, который имеет целью отменить на топливо льготное налогообложение, введенное с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщил в своем Telegram заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Правительство внесло в Раду законопроект об отмене льготного налогообложения на топливо. Текста еще нет, но, по моей информации, там будет возврат акцизного сбора для всех видов топлива без исключения. Относительно возврата НДС на топливо до 20% (сейчас 7%), пока неизвестно, есть ли в финальном тексте", - отметил он.

Напомним, как писал УНИАН, в марте 2022 Кабинет министров утвердил изменения в порядок зачисления части акцизного налога с произведенного в Украине и ввозимого на таможенную территорию Украины горючего.

"Постановление устанавливает доли для автоматического распределения между местными бюджетами части (13,44%) акцизного налога с топлива в первом полугодии 2022 года. Указанные доли определены исходя из объемов реализованного субъектами хозяйствования розничной торговли топлива на соответствующей территории за второе полугодие 2021 года с учетом данных регистраторов расчетных операций согласно информации ГНС", - говорится в сообщении.

В конце апреля Рада отказалась от повышения налогов на топливо.

Отметим, что за неделю с 6 по 12 августа средняя цена в стране бензина А-95 снизилась на 7 коп./л и составила 49,88 грн/л, бензин А-95 премиум подешевел на 36 коп./л - до 50,90 грн/л, а дизельное топливо – на 78 коп./л - до 53,52 грн/л.

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