С января по март 2021 года цена электричества для населения будет 1,68 грн за кВт-ч.

Кабинет министров Украины отменил льготную цену на электроэнергию для населения 90 копеек за первые 100 кВт-ч с января 2021 года и установил ее на уровне 1,68 грн за кВт-ч.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании сегодня.

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«С января проект постановления предусматривает продление действия ПСО (спецобязательства на рынке электроэнергии - УНИАН) до 31 марта 2021 года, установление с 1 января 2021 года по 31 марта фиксированной цены для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч», - сказал и. о. министра энергетики Юрий Витренко.

Он отметил, что если правительство не примет сегодняшнее постановление, то цена на электричество вырастет более чем в 2,5 раза, поскольку станет рыночной.

Сколько платили украинцы

В Украине цена на электроэнергию для населения не менялась с 2017 года и составляет 90 коп. за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч, а свыше этого – 1 грн 68 коп. за кВт-ч.

В то же время, для промышленных потребителей цены на электричество формируются на основании рыночных механизмов и колеблются от 2,5 грн до 4 грн за кВт-ч.

Повышение тарифа

19 июня 2020 года Нацкомиссия предложила с августа повысить тарифы "Укрэнерго" в 4 раза.

26 июня 2020 года НКРЭКУ предварительно одобрила повышение тарифа "Укрэнерго" вдвое.

Отчет Еврокомиссии

Согласно отчету Еврокомиссии цены на электроэнергию в Украине в первом квартале 2020 года были на 37,9% выше, чем средняя стоимость в Европе.

Украина оказалась в категории стран с самыми высокими ценами на электричество в Европе наряду с Грецией (50 евро за МВт-ч) и Мальтой (45 евро за МВт-ч). Далее идут Болгария (42 евро за МВт-ч), Румыния (41 евро за МВт-ч), Венгрия и Польша (по 41 евро за МВт-ч).

В Еврокомиссии отметили, что высокие цены на электроэнергию наблюдаются в тех странах, которые имеют зависимость от импорта электроэнергии (Греция, Венгрия), а также в тех, которые имеют технические ограничения по импорту (Мальта, Греция).

18 дкабря 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не согласен с тем, что цены на электроэнергию для украинских промышленных потребителей являются одними из самых высоких в Европе. По его мнению, они, наоборот, являются одними из самых низких.

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Автор: Анна Бредихина