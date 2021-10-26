По прогнозу, тарифы могут измениться в апреле 2022-го.

В апреле следующего года в Украине могут пересмотреть тариф на электроэнергию для населения - именно тогда закончится срок действия специального постановления (ПСО - Постановления о специальных обязательствах на рынке электроэнергии), регулирующего цену.

По словам директора ООО "Волыньэлектросбыт" Дмитрия Иванова, сложно прогнозировать новую стоимость электричества, однако дешевле оно точно не станет. Об этом он сказал сайту "Обозреватель".

"Действующий формат ПСО теоретически выглядит неплохо – НАЭК "Энергоатом" (имея значительно более низкую себестоимость энергии, чем другая генерация) за счет высокой маржи от продажи на свободном рынке должен компенсировать разницу между тарифом населения и реальной стоимостью энергии. Практически это то же самое перекрестное субсидирование, которое было раньше, только "упаковка изменилась и писанины прибавилось", – говорит эксперт.

По его словам, формат исполнения постановления в нынешних условиях рынка приведет к образованию кассовых разрывов у поставщиков универсальной услуги и "Энергоатома". Это означает, что не все участники ПСО смогут выполнять свои обязательства.

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"Это - пессимистический сценарий действующего формата ПСО, и он требует немедленных корректив и совершенствования. Дефицит генерации и уровень запасов угля на складах ТЭС и ТЭЦ только усугубляет негатив ситуации", – пояснил Иванов.

Он также спрогнозировал негативные последствия новых карантинных ограничений - снизится деловая активность и уровень оплаты населением на 5-10%.

"Ежемесячно рост дебиторки вынимает из оборотных средств те же 5-10%, углубляя кассовый разрыв и создавая безнадежную задолженность из контингента умерших, тех, которые продали квартиры/дома, уехали неизвестно куда и т.д. Что делать с этой "безнадегой"? - говорит он.

С 1 октября для украинцев, потребляющих до 250 кВт-ч в месяц, тариф составляет 1,44 грн за кВт-ч. По данным Министерства энергетики, таких потребителей в нашей стране большинство – 80%.

В то же время для домохозяйств, потребляющих более 250 кВт-ч в месяц, цена остается неизменной – 1,68 грн за кВт-ч за все потребленное электричество.

Автор: Юрий Годован