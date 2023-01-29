Премьер-министр Италии Джорджия Мелони назвала сделку "значительной и исторической".

На фоне отказа от российских энергоносителей Италия заключила газовый контракт с Ливией на $8 млрд. Это крупнейшая разовая инвестиция в энергетический сектор североафриканской страны за более чем два десятилетия.

Об этом пишет Associated Press. Премьер-министр Джорджия Мелони в ходе визита в Ливию заявила, что в стоимость также включена разработка экологически чистой энергии, в частности, солнечной и технологии улавливания углерода.

Контракт в присутствии Мелони подписали гендиректор итальянской государственной энергетической компании ENI Клаудио Дескальци и Ливийская национальная нефтяная корпорация.

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Сделка на 8 миллиардов долларов предусматривает разработку двух ливийских морских газовых месторождений. ENI заявила, что начнет добычу газа в 2026 году и, по оценкам, достигнет 21,2 миллиона кубических метров в день.

Премьер-министр Италии назвала сделку "значительной и исторической", которая поможет Европе обеспечить безопасность источников энергии.

"Ливия, несомненно, является для нас стратегическим экономическим партнером", - сказала Мелони.

Ранее Мелони посетила Алжир, основного поставщика природного газа в Италию, где подписала несколько меморандумов.

Отказ Европы от российского газа

Как сообщал УНИАН, многие страны Евросоюза полностью или очень сильно зависели от поставок российского газа. После начала вторжения РФ в Украину большинство стран начали сокращать эту зависимость.

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1" якобы из-за неисправности на оборудовании. Однако в компании Siemens Energy, которая обслуживает турбины Nord Stream 1, заявили, что озвученные Россией неисправности не должны останавливать работу трубопровода. 2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок.

В октябре 2022 года российский "Газпром" прекратил поставки газа в Италию через Австрию якобы из-за "невозможности его транспортировки". После этого Италия заявила о намерении вдвое увеличить свою собственную добычу газа - до 6 млрд м3 в год. Итальянское правительство также санкционирует новое морское бурение в Адриатическом море.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в декабре заявила, что Италия, которая стала одна из стран, наиболее пострадавших от газового шантажа РФ, менее чем за год уменьшила зависимость от российского газа с 40% до 10%.

В целом, по данным аналитиков компании ICIS, страны Евросоюза в ноябре сократили спрос на российский газ на четверть. Аналогичное падение произошло и в октябре. По данным ICIS, в Германии и Италии, двух крупнейших странах-потребителях газа в ЕС, в ноябре спрос упал на 23 и 21% соответственно. Во Франции и Испании он снизился более чем на пятую часть, а в Нидерландах чуть более трети.

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