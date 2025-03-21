Действующие ценовые ограничения на рынке электроэнергии мешают его нормальному функционированию. Об этом заявил генеральный директор АО "Энергетическая компания Украины" Виталий Бутенко во время заседания Комитета по энергетике ВРУ.

По его словам, искусственное регулирование цен противоречит рыночным механизмам и препятствует самокорректировке системы.

"Позволить рыночным силам, где уравнение физики и экономики оно уже более синхронно, где цена продукта в любой час определяется не каким-то административным решением, а именно балансом спроса и предложением", - подчеркнул Бутенко.

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Он подчеркнул, что прайс-кэпы, которые изначально внедрялись как временный механизм защиты, сегодня уже являются неэффективными.

"Когда мы запускали рынок, было много неуверенности, как он будет работать, конечно с этим была такая safetynet (сеть безопасности - ред.) построена через прайс-кэпы, регуляторные какие-то это было как-то понятно. Но сегодня уже мы понимаем, что это уже неэффективно, это работает против рынка и надо спасти этот рынок", - сказал гендиректор ЭКУ.

Бутенко призвал отменить прайс-кэпы, даже если это может привести к краткосрочной нестабильности на рынке.

"Давайте начнем с прайс-кэпов и не волнуюсь очень сильно, если будут какие-то короткие, какие-то возможные такие шоковые ситуации, потому что рынок себя откорректирует, инвесторы себя откорректируют", - отметил он.

Гендиректор ЭКУ подчеркнул, что полноценное функционирование рынка без жестких административных ограничений станет "здоровым сигналом" для существующих игроков рынка и потенциальных инвесторов.

Ранее член правления НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко подтвердил, что текущая система прайс-кэпов на рынке электроэнергии Украины нуждается в пересмотре для обеспечения стабильности энергосистемы в разные сезоны.