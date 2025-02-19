США намерены ограничить торговлю сырой нефтью Тегерана, чтобы сократить доходы.

Поставки нефти из Ирана в Китай возросли в феврале. Это произошло после того, как трейдеры сгладили проблемы с логистикой, вызванные ужесточением американских ограничений.

Издание Bloomberg пишет, что, по словам трейдеров, к скачку привело увеличение числа передач с судна на судно, а также появление альтернативных терминалов приема.

По предварительным данным аналитической компании Kpler, объем импорта в феврале увеличится до 1,74 млн баррелей в день. Это на 86% больше, чем в январе, и самый высокий показатель с октября.

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Китай является крупнейшим покупателем иранской нефти, при этом большинство грузов отправляется на небольшие независимые нефтеперерабатывающие предприятия. Торговля, являющаяся ключевым источником дохода для Тегерана, столкнулась с американскими санкциями, которые ужесточила администрация Трампа.

На прошлой неделе министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США намерены сократить экспорт нефти из Ирана до менее чем 10% от нынешнего уровня.

"Китайцы, а также, возможно, индийцы, покупают нефть, подпадающую под санкции, и это неприемлемо", - заявил Бессент.

Стоит отметить, что увеличение закупки иранской нефти произошло на фоне серьезных проблем с поставками российской нефти из-за санкций Вашингтона.

Экспорт российской нефти - последние новости

22 января стало известно, что танкеры, которые ранее перевозили нефть из западных портов России, перебрасываются на восток для транспортировки нефти в Китай. В результате плата за перевозку российской нефти еще больше выросла.

Позже стало известно, что торговля российской нефтью с отгрузкой в Азии в марте остановилась, потому что стоимость фрахта танкеров, не попавших под санкции США, резко подскочила, а порты Китая и Индии избегают судов из "черного списка".

Позже стало известно, что частные терминалы в Китае принимают нефть с танкеров, находящихся под санкциями США. Крупнейшие в стране покупатели иранской и российской нефти нашли способы обойти крупных портовых операторов, которые побаиваются санкций.

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