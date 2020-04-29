"Хмельницкоблэнерго" в 2019 году увеличило прибыль в два раза и выплатит государству около 30 миллионов гривень дивидендов

Увеличение прибыли удалось достичь, в частности, благодаря повышению эффективности операционной деятельности.

Публичное акционерное общество (ПАО) «Хмельницкоблэнерго», 70% акций которого принадлежит государству, по результатам хозяйственной деятельности в 2019 году увеличило прибыль в 2 раза – до 85,7 миллиона гривень по сравнению с 42,80 миллионами гривень в 2018 году.

Об этом сообщила пресс-служба ПАО, ссылаясь на исполняющего обязанности генерального директора Олега Козачука.

По его словам, он будет предлагать акционерам на очередном собрании акционеров общества, которое состоится 30 апреля 2020 года, направить 30 миллионов гривень на выплату дивидендов на государственную долю.

По оценкам экспертов, такие показатели по прогнозам является самым высоким среди операторов системы распределения электрической энергии (с госдолей).

Согласно заявлению Козачука, увеличение прибыли ПАО «Хмельницькбленерго» удалось достичь за счет повышения эффективности операционной деятельности, постоянного 100% выполнения инвестиционных программ по модернизации оборудования и сетей), оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, в т.ч. процессов управления персоналом, обеспечения качественного учета электроэнергии (установка электронных счетчиков с дифференцированным учетом), а также вследствие внедрения конкурентной системы закупок на предприятии.

«Приоритеты менеджмента компании – это развитие энергетической отрасли и экономики страны в целом, построение честных и прозрачных взаимоотношений со всеми субъектами рынка электроэнергии и заинтересованными сторонами. В том числе 3,5 тысячами сотрудниками компании и потребителями электроэнергии», – подчеркнул Козачук.

Справка. ПАО «Хмельницкоблэнерго» – государственная энергоснабжающая компания – 70% акций предприятия принадлежит государству, остальные 30% – частным юридическим лицам и физическим лицам. ПАО «Хмельницкоблэнерго» обеспечивает передачу и поставку электроэнергии в Хмельницкой области. Компания имеет долю около 80% на рынке электроэнергии в регионе. Компания обслуживает 550 310 бытовых потребителей и 20 170 коммерческих и промышленных клиентов. Население, промышленные и другие коммерческие предприятия – основные клиенты, продажи которым составляет 42%, 13% и 11%, соответственно.

Установлена трансформационная мощность – 3 341 МВ-А (7 522 подстанций). ПАО «Хмельницкоблэнерго» владеет 33 000 км воздушных линий и 1 500 км кабельных линий электропередачи. Компания насчитывает 3 560 работников.