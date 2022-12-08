Сейчас самая сложная ситуация сохраняется в восточном регионе.

Из-за повреждения электростанций и высоковольтной сети в результате российских ракетных ударов в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии, сообщает НЭК "Укрэнерго".

"Уже утром в нескольких областях превышены лимиты потребления и применен режим аварийных отключений", – сообщил оператор.

Кроме того ситуацию в энергосистеме осложняют погодные условия: во многих регионах на западе страны мороз, дождь со снегом и сильные порывы ветра, которые вызывают обледенение проводов и их повреждение.

Видео дня

Сейчас самая сложная ситуация сохраняется в восточном регионе. Вечером в среду, 7 декабря, российские оккупанты вновь совершили массированный артиллерийский обстрел ряда районов.

"Там, где позволяет ситуация, проводится обследование состояния электросетей. После получения допуска от военных будут начаты ремонтные работы", – отметили в "Укрэнерго".

На данный момент круглосуточно продолжаются аварийно-восстановительные работы в Киевской и Одесской областях. В Одессе продолжается процесс запитки бытовых потребителей по резервным схемам.

Массированные удары России и отключение света

Как сообщал УНИАН, 5 декабря российские оккупанты осуществили массированную ракетную атаку по объектам критической инфраструктуры Украины. Силы противовоздушной обороны сбили 61 из более 70 вражеских ракет.

Это уже восьмая масштабная атака на энергообъекты Украины с октября.

6 декабря министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что во время вражеской массированной атаки 5 декабря российские ракеты попали как в объекты генерации, так и в подстанции. Самая сложная ситуация с энергоснабжением наблюдается в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

Вас также могут заинтересовать новости: