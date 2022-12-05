НКРЭКУ решила защитить потребителей в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе нашей страны.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение, которое делает невозможным начисление за непотребленную электроэнергию бытовым потребителям.

Соответствующее постановление было принято на заседании 2 декабря, чтобы защитить потребителей в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе Украины и вынужденного ограничения в потреблении электрической энергии, спровоцированного вооруженной агрессией Российской Федерации.

В связи с аварийными и стабилизационными отключениями, объективно возникают ситуации, когда технически невозможно передать показания счетчиков, при этом объемы среднесуточного потребления ожидаемо уменьшаются.

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"С целью предотвращения проведения начислений за непотребленную бытовыми потребителями электрическую энергию данным постановлением предусмотрен ряд действий, которые необходимо предпринять операторам систем распределения в аспекте защиты прав потребителей", - говорится в сообщении.

В частности, во-первых, применить в случае отсутствия фактических показаний счетчика понижающий коэффициент потребления электрической энергии при определении среднесуточного объема потребления электрической энергии индивидуальным бытовым потребителям в расчетном месяце.

Во-вторых, облэнерго должны докладывать НКРЭКУ до 25 календарного дня месяца, следующего за расчетным месяцем, насчет величины примененного коэффициента изменения потребления электрической энергии при расчете объемов поступления в электрические сети.

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В результате массированного ракетного удара, осуществленного оккупантами 23 ноября, в стране был блэкаут. Впоследствии ситуацию удалось стабилизировать, но абонентам продолжили отключать электроснабжение, поскольку в енергостистеме есть дефицит.

Как сообщал УНИАН, по поручению правительства, руководители облэнерго будут нести ответственность за несправедливое отключение потребителей от электроснабжения.

При отключении электроэнергии оператор системы распределения должен руководствоваться справедливым подходом.

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