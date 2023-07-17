Это даст возможность уменьшить вероятность дефицита электроэнергии для потребителей.

НАЭК "Энергоатом" подключил к сети еще один энергоблок мощностью 1000 мегаватт, таким образом заблаговременно завершив плановый ремонт.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики в Facebook, ремонт был завершен на 3 дня раньше определенного срока. Однако, из соображений безопасности компания не называет, какой именно энергоблок на украинских АЭС был запущен.

"В целом за минувшие сутки атомная генерация произвела половину потребленной электроэнергии. Генерация полностью покрывает потребности потребителей", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас продолжается самая масштабная за время независимости ремонтная кампания в энергетике, которая проходит в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

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Энергосистема Украины

5 июля "Энергоатом" вывел из планового ремонта и подключил к энергосети атомный энергоблок мощностью 1000 мегаватт.

Это дает возможность объединенной энергосистеме Украины "укрепиться" дополнительными 1000 МВт электроэнергии, а значит уменьшить вероятность дефицита энергоресурса для потребителей.

В июне из ремонта на 20 дней раньше уже вышел один из блоков - "тысячников" АЭС. Заблаговременный выход из ремонта атомного блока стал особенно насущным из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС.

Из-за террористических действий оккупантов гидрогенерация сегодня не работает на ту мощность, которую прогнозировали. Поэтому поддержка со стороны других генераций очень важна для стабильной работы системы.

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