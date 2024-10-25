Бойко отметил проблему недостаточного размера тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии.

Долги государственных шахт и водоканалов перед государственной "Укрэнерго" уже составляют миллиарды гривен.

Об этом заявил советник премьер-министра и член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко.

"Кто такие должники "Укрэнерго"? Давайте вспомним, что это поставщик последней надежды, это государственные шахты, это водоканалы, это Вода Донбасса. И это я сейчас называю только те компании, где долг там девять нулей, то есть миллиарды", - сказал он.

Бойко добавил, что также длительное время не платят за электроэнергию харьковские коммунальщики, начиная от теплосетей и заканчивая метрополитеном.

Он пояснил, что производителям электроэнергии нужны деньги для закупки топлива и оборудования, а также для борьбы с последствиями массированных обстрелов энергосистемы.

Отдельно Бойко отметил проблему недостаточного размера тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии, из-за чего формируются долги перед зеленой генерацией.

"Текущий тариф в объеме 52,9 копейки вызвал факт дефицита в оплате услуги зеленым производителям. Оценочно по году около 8 миллиардов гривен. Это означает, что если бы вы даже собрали 100 процентов средств за услуги по передаче энергии, вам не хватило бы 8 миллиардов гривен для того, чтобы рассчитаться с гарантированным покупателем и соответственно гарантированному покупателю этих средств аналогично не хватит для того, чтобы рассчитаться с зелеными производителями", - пояснил советник премьера.

Ранее бывший заместитель министра энергетики Алексей Рябчин заявлял, что долги в энергетике могут привести к ухудшению ситуации в отрасли.

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