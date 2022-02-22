Должно быть решение немецкого регулятора, который скажет, что "Северный поток-2" не может быть сертифицированным.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что для полной остановки сертификации российского газопровода "Северный поток-2" такое решение должен принять немецкий регулятор.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

По его словам, заявление канцлера Германия о приостановлении сертификации газопровода является очень позитивным развитием событий для Украины и европейского региона, но не является окончательным.

"Это один из шагов. Еще должно быть решение регулятора, которое скажет, что "Северный поток-2" не соответствует требованиям. Соответственно не может быть сертифицированным", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 февраля, Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия предприняла шаги, чтобы остановить процесс сертификации газопровода "Северный поток-2".

В Берлине Шольц заявил, что правительство принимает эти меры в ответ на действия России в Украине.

По его словам, проект не может быть запущенным сейчас в связи с этими кризисными обстоятельствами.

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