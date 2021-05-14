Государственная фискальная служба за четыре месяца 2021 года изъяла контрафактное топливо на миллиард гривен и закрыла 10 незаконных производств.

Об этом заявил глава ГФС Вадим Мельник в интервью "НВ.Бизнес".

"Сам процесс борьбы со схемами: я четко понимаю, что необходимо бороться не конкретной заправкой, необходимо системно бороться с этим явлением. За 4 месяца текущего года сотрудниками службы изъято 35,6 тыс тонн незаконно произведенных горюче-смазочных материалов на сумму более 1 млрд грн, выявлены 10 незаконных производств ГСМ", - отметил Мельник.

По словам Мельника, ГФС проводит проверки в рамках уголовных дел в отношении тех игроков рынка топлива, которые импортируют в Украину присадки для увеличения октанового числа бензина, не облагаемые акцизом.

"Ситуация с топливом у нас на сегодня выглядит так: ввоз вне таможенного контроля, с сокрытием от таможенного контроля уже готовой продукции, ввоз продуктов и присадок, которые можно использовать для того, чтобы получить более высокооктановый бензин больших объемов и намного более высокой цены. Мы сейчас нашли игроков, которые завозят безакцизные присадки… Законность их действий проверяется в рамках уголовных дел", - заявил глава ГФС.

Ранее сообщалось, что в апреле в составе ГФС заработал Офис эффективного взаимодействия с бизнесом. Запуск Офиса был, в частности, поддержан Американско-Украинским деловым советом (USUBC), одной из крупнейших бизнес-ассоциаций Украины.

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Автор: Иван Бойко