Эта сумма является частью общей помощи в размере 1,8 миллиарда евро, которую Германия оказывает Украине с 2014 года.

Германия выделяет 70 миллионов евро для повышения энергоэффективности, устойчивого экономического развития и демократии, гражданского общества, государственного управления и децентрализации в Украине.

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Об этом сообщается на сайте Посольства Германии в Украине.

В частности, таким успешным итогом завершились вчера немецко-украинские межправительственные переговоры по вопросам политики развития под руководством парламентского статс-секретаря в Федеральном министерстве экономического сотрудничества и развития Марии Флаксбарт и вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

В связи с этим сказано, что новые обязательства Германии по ассигнованиям и договоренность об осуществлении новых проектов являются еще одним ярким свидетельством того, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее движении по пути реформ. В то же время эти обязательства связаны с ожиданием, что процесс реформ в Украине будет продолжаться.

"Мы хотим ободрить и поддержать украинское руководство и в будущем последовательно продолжать начатый курс реформ и модернизации - особенно учитывая рост сопротивлений", - сказала Флаксбарт.

В свою очередь посол Германии в Украине Анка Фельдгузен отметила: «К сожалению, постоянные результаты будут заметны только через месяцы или годы - в отличие от требований бурной политической современности. Тем более хочу вас заверить, что Германия как партнер по вопросам реформ имеет большую выдержку и мы и дальше будем на вашей стороне».

Новыми обязательствами относительно ассигнований в сфере сотрудничества для развития в 2020 году Германия поддержит Украину во внедрении таких важных реформ, как процесс децентрализации, реализация Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной в области торговли, а также принятия мер энергоэффективности.

Кроме того, было высказано обещание новой поддержки регионам на востоке Украины, страдающим от конфликта. В 2020 году для преодоления последствий коронавирусной пандемии в рамках сотрудничества для развития Германия выделила 14,35 миллиона евро. За эти средства было профинансировано приобретение защитных масок и средств защиты, а малым и средним предприятиям, пострадавшим от пандемии COVID-19, была оказана поддержка выгодными кредитами.

"Новые обязательства относительно ассигнований, которые были предоставлены на нынешних межправительственных переговорах, являются частью общей суммы в размере 1,8 миллиарда евро, которой Германия оказывает поддержку Украине с 2014 года", - говорится в сообщении.

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Автор: Виталий Саенко