По словам Геруса, в период спада солнечной активности цены на электричество будут расти.

Ежегодно в Украине ноябрь-март будет сезоном высоких цен на электроэнергию из-за спада солнечной активности, а в мае-июне цены будут снижаться.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

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«Последние дни наблюдаются низкие цены на электроэнергию на спотовом рынке «на сутки вперед», и по этому поводу уже родились и популяризируются разные конспирологические версии. Настоящая причина - ниже. Когда предложение становится высоким, а спрос становится низким - цены падают. Так работает каждый рынок», - отметил он.

Герус считает, что цены на электричество растут в период спада солнечной активности и снижаются во время активных солнечных дней.

«Это означает, что, скорее всего, каждый год в мае-июне в Украине будет сезон низких цен, а в ноябре-марте (когда меньше солнца) - сезон более высоких цен», - отметил депутат.

НКРЭКУ и ограничения на рынке электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, рассматривает возможность введения ограничений для участников рынка электроэнергии из-за ценовых спекуляций в мае.

По информации Нацкомиссии, средняя цена электроэнергии с начала мая 2021 на рынке «на сутки вперед» для базовой нагрузки составляла менее 1000 грн за МВт-ч, а 23 мая достигла отметки 409,82 грн за МВт-ч.

По данным НКРЭКУ, в 2020 году Украина произвела более 10,2 млрд кВт-ч электроэнергии из возобновляемых источников, фактически в два раза больше по сравнению с 2019 годом.

Одновременно со значительным наращиванием мощностей возобновляемой энергетики в прошлом году в Украине наблюдалось критическое уменьшение пикового потребления электроэнергии - по сравнению с предыдущими годами на 10%. Такая динамика связана с аномально теплой погодой, снижением мирового спроса на металлопродукцию, а также введением карантинных мероприятий.

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Автор: Анна Бредихина