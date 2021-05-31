Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рассматривает возможность введения ограничений для участников рынка электроэнергии из-за ценовых спекуляций в мае.
Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.
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По информации Нацкомиссии, средняя цена электроэнергии с начала мая 2021 на рынке «на сутки вперед» для базовой нагрузки составляла менее 1000 грн за МВт-ч, а 23 мая достигла отметки 409,82 грн за МВт-ч.
«По результатам оперативного мониторинга выявлено, что подача низких ценовых заявок осуществляли в основном трейдеры и электропоставщики», - отметил регулятор.
Отмечается, что по результатам мониторинга работы сегментов рынка электрической энергии и деятельности участников рынка в течение 2-й декады мая может возникнуть необходимость принятия решения регулятора, направленного на недопущение манипуляций с продажей объемов электрической энергии на рынке электроэнергии.
«Учитывая вышеизложенное и с целью принятия взвешенного решения, после анализа и обработки результатов мониторинга Департамент энергорынка рассмотрит вопросы подготовки и обнародования проекта решения НКРЭКУ», - сказано в обосновании к решению.
Рынок электроэнергии: что необходимо знать
- Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ведомство в ближайшее время представит новую модель механизма специальных обязательств на рынке электроэнергии, которым в том числе регулируются и тарифы для населения.
- 26 мая НКРЭКУ запретила импорт в Украину российской и белорусской электроэнергии до 1 октября 2021 года.
- При этом глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк отметил, что запрет импорта может спровоцировать спекуляции на рынке электрической энергии. Поэтому Нацкомиссия намерена мониторить состояние работы рынка и подготовки к следующему отопительному сезону.
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