Соответствующий законопроект принят в первом чтении.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения в течение действия военного положения и дальнейшего восстановления".

Как сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, за соответствующий законопроект №7427 проголосовали 229 народных депутатов.

"Парламент одобрил в первом чтении законопроект №7427 о введении моратория на повышение тарифов, привлечение более 180 млрд грн от международных партнеров на покрытие разницы тарифов", - написал он.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, документом определен комплекс мер, направленных на введение моратория на повышение цен и тарифов на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения в течение действия военного положения на всей территории Украины и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены.

"Тарифы на услуги по распределению природного газа не подлежат увеличению; тарифы на тепловую энергию, на услуги по снабжению тепловой энергией и снабжение горячей водой для всех категорий потребителей не подлежат увеличению; цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению от цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года", - говорится в пояснительной записке.

В этом контексте законопроектом предлагается установить запрет поставщикам природного газа осуществлять любые действия по принуждению бытового потребителей к оплате задолженностей.

Как сообщал УНИАН, в начале июня Кабинет министров предложил Верховной Раде ввести мораторий на повышение тарифов на отопление, горячую воду и газ.