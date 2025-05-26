Energy Club, ведущее бизнес-объединение энергетических компаний Украины, обратилось к Премьер-министру Денису Шмыгалю с перечнем первоочередных предложений по стабилизации газового рынка и подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов. Об этом говорится в письме Energy Club к главе правительства.

В обращении говорится о серьезной угрозе дефицита природного газа - по оценкам экспертов, нехватка ресурса на зиму может составить 4-5 млрд кубометров. Это связано со снижением объемов внутренней добычи на 25-40% вследствие повреждения инфраструктуры во время российских атак, а также с ограниченными техническими возможностями для импорта.

Дополнительными вызовами остаются растущая конкуренция за ресурс на европейском рынке, недостаточная пропускная способность маршрутов импорта, а также нерентабельные тарифы на отдельных направлениях.

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Energy Club также акцентировал внимание на искривлении рынка из-за действующей модели ПСО, которая обязывает НАК "Нафтогаз Украины" поставлять газ отдельным категориям потребителей по фиксированным ценам. По мнению экспертов, это тормозит конкуренцию и сдерживает развитие внутренней добычи. В письме к правительству Energy Club предлагает пересмотреть подход к ПСО, ввести постепенную либерализацию ценообразования для коммерческих потребителей, а также создать равные правила для всех участников рынка, в том числе путем внедрения фьючерсов и долгосрочных контрактов.

Организация призывает активизировать сотрудничество с европейскими партнерами для расширения физических возможностей импорта, преодоления тарифных барьеров, участия в совместных закупках и привлечения европейских трейдеров к хранению газа в украинских ПХГ. Также Energy Club считает целесообразным активизировать переговоры с международными финансовыми организациями о привлечении средств на закупку импортного газа.