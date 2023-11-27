Секретариат Энергетического Сообщества одобряет решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по расширению ценовых ограничений (прайс-кэпы – ред.) на рынке электроэнергии. Об этом говорится в сообщении Секретариата Энергетического Сообщества.

"Новое решение является позитивным шагом к дальнейшей либерализации рынка электроэнергии и будет стимулировать импорт, а значит, повысит надежность поставок в Украине зимой", - говорится в нем.

В секретариате рассказали, что в часы пиковой нагрузки прайс-кэпы были увеличены и в это время максимальная стоимость электроэнергии на украинском энергорынке может составлять 191 евро/МВт-ч. Отмечается, что решение о пересмотре прайс-кэпов не влияет на подход к разработке ценовых ограничений, введенный НКРЭКУ 27 июня 2023 года и который был оценен Секретариатом.

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Ранее глава НКРЭКУ Константин Ущаповский заявлял, что прайс-кепы были увеличены для того, чтобы приблизить правила украинского энергорынка к правилам ЕС.

Он добавил, что вследствие этого не прогнозируется значительного увеличения цены на электроэнергию для бизнеса.