Общие потери системы - до 9 ГВт мощности.

Из-за существенных разрушений энергетической инфраструктуры текущая ситуация в энергетике значительно хуже, чем в 2022 и 2023 годах. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Наибольшие разрушения нанесены объектам тепловой и гидрогенерации, значительно повреждены объекты системы передачи. Общие потери системы - до 9 ГВт мощности. Ситуация сейчас значительно хуже, чем в 2022 - 2023 годах. Применяются ограничения для потребителей. Мы готовимся к достаточно сложной ситуации зимой", - сказал он.

Министр подчеркнул, что сейчас атаки оккупантов сосредоточены на маневровых мощностях, но цель врага - полный блэкаут.

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Галущенко добавил, что атомная генерация остается базовой для Украины, в то же время вражеские атаки на подстанции несут угрозы и для АЭС, а следовательно и для ядерной и радиационной безопасности.

"Мы готовимся к тому, чтобы зимой работали все 9 энергоблоков АЭС, это наш способ выжить. Поэтому важная задача - защитить атомную энергетику, избежать блэкаута атомных электростанций и обеспечить ядерную и радиационную безопасность в Украине, от которой зависит и глобальная ядерная безопасность", - подытожил он.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что из-за российских обстрелов повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции.