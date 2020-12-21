Это необходимо для начала полноценной эксплуатации построенного первого пускового комплекса ЦХОЯТ, куда доставят отработанное ядерное топливо с украинских атомных электростанций.

При рассмотрении 18 декабря 2020 года на совещании в Кабинете Министров Украины проблемных вопросов строительства железнодорожного пути от станции Вильча до станции Янов (зона отчуждения, Иванковский район Киевской области) протяженностью 43 километра ГП "НАЭК "Энергоатом" предложил выступить заказчиком данного строительства и завершить его в кратчайшие сроки до 1 мая 2021 года.

В дальнейшем Компания будет иметь право хозяйственного ведения подъездного пути к Централизованному хранилищу отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Это необходимо для начала полноценной эксплуатации построенного первого пускового комплекса ЦХОЯТ, куда доставят отработанное ядерное топливо с украинских атомных электростанций.

Исполнителем работ по прокладыванию полотна железнодорожного пути выступит АО "Укрзализныця".

ГП "НАЭК "Энергоатом" в декабре 2020 года завершило строительство первой очереди ЦХОЯТ, в котором последующие 100 лет будет храниться отработанное ядерное топливо с Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС.

Стоимость строительства составила около двух миллиардов гривен.

Оборудование американской компании Holtec International установлено, начата его наладка, испытания и получение необходимых лицензионных документов.

Единственным проблемным вопросом для полноценного запуска в эксплуатацию первого пускового комплекса оставалось прокладывание железнодорожного пути на участке Вильча – Янов. К сожалению, в предыдущие три года органы государственной власти, которые должны обеспечить строительство пути, эту работу не выполнили.

Благодаря усилиям Энергоатома и соответствующему решению правительства, которое ожидается в ближайшее время, этот проблемный вопрос будет решен.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН