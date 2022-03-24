EnBW активизировала усилия по сокращению поставок российского угля и газа.

Энергетическая компания EnBW, которая является третьей по величине энергетической компанией Германии, заявила, что не будет заключать новые угольные и газовые контракты с РФ, пока ее президентом является Владимир Путин.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова исполнительного директора компании Фрэнка Мастьо.

"Новых контрактов на поставку с Россией под этим руководством не будет", - сказал Мастьо журналистам на ежегодной пресс-конференции группы.

Кроме этого, EnBW активизировала усилия по сокращению поставок российского угля и газа, но заявила, что не может компенсировать внезапное прекращение импорта, как это сделали более крупные конкуренты RWE и E.ON.

Исполнительный директор компании отметил, что полная замена закупок в краткосрочной перспективе, в случае потери российского газа, для их компании несбыточная, как и для большинства участников рынка, добавив, что Германия еще некоторое время будет зависеть от импорта газа из РФ.

Справка УНИАН. EnBW является третьей по величине энергетической компанией Германии после RWE и E.ON. Эти компании также уменьшили закупку энергоресурсов у РФ.

По данным компании, в 2021 году EnBW закупила 495 тераватт-часов газа, из которых пятую часть – в России, и 4,2 млн тонн каменного угля, доля российского при этом превышала 85%.

Напомним, что ранее Путин приказал "Газпрому" перевести все выплаты за поставки газа в "недружественные страны" в рубли.

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