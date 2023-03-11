По сравнению с ноябрем 2022 года поставки нефти в Индию выросли на 24%.

На фоне массовых антироссийских санкций, связанных с вторжением РФ в Украину, агрессор стал основным импортером Индии, поднявшись с 18-го места на четвертое.

Как сообщает российское РБК, увеличение российского импорта в Индию произошло за счет увеличившихся продаж нефти на фоне введенного странами Запада потолка цен на российскую нефть.

По сравнению с ноябрем 2022 года поставки нефти в Индию выросли на 24%. В декабре Россия поставляла Индии 1,17 млн барр. сырья в сутки.

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Товарооборот Индии и России за неполный 2022–2023 финансовый год достиг $39,8 млрд, таким образом Россия вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Нью-Дели.

В период 2021–2022 годов Россия была на 18-м месте по импорту. На долю агрессора приходились товары общей стоимостью $9,86 млрд.

Санкции пртив агрессора и позиция Индии

В связи с вторжением России в Украину, против агрессора ввели беспрецедентное количесто санкций.

В рамках одного из санкционных пакетов 5 декабря 2022 года был введен потолок цен на нефть. С 5 февраля 2023 года ступил в силу запрет на закупку российских нефтепродуктов.

6 марта 2023 года стало известно о том, что индийский регулятор не разрешает российским компаниям, получившим оплату за российскую нефть в рупиях, торговать ей на Московской бирже и конвертировать ее в рубли. Дело в том, чтоиндийское валютное регулирование ограничивает расчеты в рупиях за пределами Индии.

По состоянию на 8 марта 2023 года Россия стала ведущим поставщиком нефти в Индию, после того, как Европа отказалась от поставок из Москвы в рамках санкций. Большинство сделок с Индией - основным рынком сбыта нефти для России морским путем – заключается не в долларах, а в других валютах. Сделки по покупке российской нефти Индией за последние три месяца в сумме эквивалентны нескольким сотням миллионов долларов.

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