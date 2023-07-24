Сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,12 (0,15%), до $80,95 за баррель.

Сегодня, 24 июля, котировки на нефть снижаются после уверенного роста на прошлой неделе.

К 8:15 по Киеву сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,12 (0,15%), до $80,95 за баррель. В пятницу, 21 июля, Brent подорожала на $1,43 (1,8%) до $81,07 за баррель, сообщает российский "Интерфакс".

Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,14 (0,18%), до $76,93 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,42 (1,9%), до $77,07 за баррель.

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По итогам минувшей недели Brent подорожала на 1,5%, стоимость WTI выросла на 2,3%, до максимума с 25 апреля.

Цены на нефть во время войны

12 июля 2023 года фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 6 центов до 79,46 долл за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 6 центов до 74,88 долл за баррель.

18 июля, цены на нефть Brent на азиатских торгах выросли на 10 центов до 78,60 долларов за баррель. Цены на нефть West Texas Intermediate в США выросли на 14 центов до 74,29 долларов за баррель.

На азиатских торгах 21 июля цены на нефть марки Brent выросли на фоне падения запасов в США и сокращения поставок со стороны ключевых производителей. Фьючерсы на Brent выросли на 68 центов до 80,32 доллара за баррель до 06:00 по Гринвичу. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) поднялась на 65 центов до 76,30 доллара за баррель.

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