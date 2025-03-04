Омельченко подчеркнул, что для достижения эффективного баланса в энергосистеме нужно кардинально изменить модель рынка.

Летом некоторые атомные блоки выведут из эксплуатации для ремонтов и подготовки к следующему отопительному сезону. Это потенциально создаст дефицит электроэнергии, который невозможно будет покрыть без модернизации существующих рыночных механизмов. Об этом заявил Владимир Омельченко, директора энергетических программ Центра Разумкова.

По его словам, энергосистему Украины критически необходимо адаптировать к будущим вызовам.

"Во-первых, необходимо создать графики, чтобы минимизировать эти риски и компенсировать недостаток электрической энергии, которая возможна летом, прежде всего из-за увеличения мощностей солнечной генерации, ветровой генерации и газовой генерации, которая построена, ее немало построено. И безусловно, видимо, придется в больших объемах покупать импорт электрической энергии летом", - отметил эксперт.

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По его мнению, существующая система прайс-кэпов значительно ограничивает возможности для коммерческого импорта электроэнергии, что является критически важным для стабилизации рынка в условиях остановки работы атомных блоков. Увеличение мощностей солнечных, ветровых и газовых электростанций может помочь компенсировать дефицит, однако ограничения на импорт становятся серьезным препятствием.

Омельченко подчеркивает, что для достижения эффективного баланса в энергосистеме нужно кардинально изменить модель рынка.

"Для этого нужно поменять модель рынка достаточно существенно, чтобы ликвидировать ту систему прайс-кэпов, которая сейчас существует и не позволяет покрывать дефицит", - заключает он.

Недавно член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что энергосистема Украины сталкивается с серьезными ограничениями из-за установленных прайс-кэпов, которые сдерживают импорт электроэнергии и влияют на баланс энергосистемы.