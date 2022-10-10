Компания ДТЭК Энерго координирует действия с главным диспетчером НЭК Укрэнерго и в случае необходимости готова задействовать резервные энергоблоки для стабилизации ситуации в энергосистеме.

Об этом говорится в сообщении компании.

"10 октября Россия осуществила очередной акт терроризма по объектам гражданской и критической инфраструктуры по всей Украине. Среди них - энергетические предприятия. В результате обстрелов повреждено энергетическое оборудование. Пострадавших нет. ДТЭК синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго". В случае необходимости, для обеспечения стабильной работы энергосистемы Украины предприятиями ДТЭК Энерго будут задействованы резервные энергоблоки", - сообщили в компании.

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Энергетики проводят оценку повреждений и начали ремонтные работы.

"Компания делает все возможное для поддержания надежной работы украинской энергосистемы в условиях массовых террористических атак россии. Энергетики продолжают героически нести свою службу на благо Украины и украинцев. Предприятия компании продолжают работать, для безопасности на предприятиях находится критически необходимый персонал", - сообщили в ДТЭК.

Напомним, 10 октября Россия нанесла более 80 ракетных ударов по гражданской и критической инфраструктуре Украины. Обстреляны ряд объектов энергетической инфраструктуры, что заставило государственный НЭК Укрэнерго задействовать графики аварийных отключений электроэнергии, в частности в столице.