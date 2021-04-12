НКРЭКУ считает, что компания "ДТЭК Киевские электросети" нарушила ряд норм, которые предусмотрены лицензией на деятельность по распределению электрической энергии.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), намерена наложить на компанию "ДТЭК Киевские электросети" максимальный штраф в размере 1,7 млн грн за нарушение лицензионной деятельности.

Соответствующее решение регулятор планирует принять 15 апреля, о чем свидетельствует информация на сайте НКРЭКУ.

Отмечается, что Нацкомиссия примет соответствующее решение на основании проверки деятельности предприятия за 2019-2020 годы. Регулятор считает, что компания нарушила ряд норм, которые предусмотрены лицензией на деятельность по распределению электрической энергии. Фактические затраты предприятия оказались значительно меньше, чем предусмотренные в тарифе на распределение, что привело к получению дополнительной прибыли.

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Кроме того, НКРЭКУ может снизить тариф на распределение электрической энергии, если компания не учтет в инвестиционной программе на 2021 год дополнительно полученный доход по результатам деятельности за прошлые два года.

Штраф для "ДТЭК Киевские региональные электросети"

В феврале НКРЭКУ по результатам проверки оштрафовала компанию "ДТЭК Киевские региональные электросети" на 85 тыс. грн.

Штрафные санкции были наложены за несоблюдение требований нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электрической энергии, и нарушение Лицензионных условий по распределению электрической энергии.

ДТЭК Киевские электросети: что известно

"Киевэнерго" передало функции по распределению и поставке электроэнергии компании "ДТЭК Киевские электросети", которая с 1 марта 2018 года обслуживает потребителей электроэнергии в столице.

Компания входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

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Автор: Анна Бредихина