ДТЭК признали крупнейшим налогоплательщиком в энергетике, - рейтинг

ДТЭК уплатил 19,6 млрд грн налогов за первое полугодие 2024 года.

ДТЭК признан крупнейшим налогоплательщиком среди энергетических компаний и одним из крупнейших в Украине в целом. Об этом говорится в рейтинге "Топ налогоплательщиков 2024".

Отмечается, что за 6 месяцев 2024 года ДТЭК уплатил 19,6 млрд грн налогов в государственный бюджет. В то же время в 2023 году компания уплатила более 40 млрд грн налогов.

В рейтинге подчеркивают, что крупные налогоплательщики продолжают держать экономику Украины в условиях полномасштабной войны, несмотря на преграды в производстве, логистике и реализации, и благодаря им экономика страна продолжает функционировать.

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Напомним, ранее сообщалось, что за время полномасштабной войны ДТЭК инвестировал в экономику Украины более $1 миллиарда.