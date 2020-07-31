Домашняя солнечная электростанция: воплощение украинской мечты или деньги на ветер

За последние несколько лет наша страна из аутсайдера в развитии возобновляемых источников энергии стала одним из лидеров по темпам строительства новых «зеленых» станций. Однако, это достижение имело горький привкус. Ни экономика страны, ни техническое состояние инфраструктуры, ни законодательство оказалась неготовыми к таким темпам.

Только в 2019 году в стране было введено в эксплуатацию 4,5 гигаватт мощностей возобновляемой электроэнергетики. Таким образом, на конец прошлого года общая установленная мощность «зеленой» генерации составила 6,4 гигаватт, что втрое больше, чем на конец 2018 года.

Согласно данным Министерства энергетики, за пять месяцев текущего 2020 года выработка электроэнергии из возобновляемых источников составила почти 7 процентов в общей структуре производства.

Показательный результат даже для многих европейских стран.

Однако, в условиях наступившего кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и общей неготовности страны принять такие объемы «чистой» энергии это привело к тому, что и.о. министра энергетики Ольга Буславец назвала крупнейшим в истории энергетической отрасли Украины кризисом.

Развитие «зеленой» энергетики в нашей стране характеризуется двумя основными проблемами. Первая – один из самых высоких «зеленых» тарифов в мире, который государство обязуется выплачивать инвесторам до 2030 года. Отсюда и рекордные темпы по вводу новых электростанций, несмотря на стандартные украинские риски. То есть тариф настолько привлекательный, что инвесторов не останавливает ни война, ни коррупция, ни отсутствия верховенства права, ни политическая и экономическая нестабильность.

Однако, в какой-то момент стало очевидно, что не самая богатая Украина не может и дальше оплачивать этот «банкет». Проблему принялись решать правительство и парламент законодательным путем существенного урезания ставки «зеленого» тарифа. Этому предшествовали длительные переговоры руководства страны и основных инвесторов в сектор.

Ведь подобные изменения правил игры без одобрения игроков рынка неминуемо привели бы к искам против Украины в международных судах и существенному подрыву, и так не ахти какой, инвестиционной привлекательности нашей страны.

В последний день июля президент Владимир Зеленский подписал принятый ранее в июле

Верховной Радой закон о снижении ставок «зеленых» тарифов.

Вторая не менее важная проблема «зеленой» генерации в том, что она является малопрогнозируемой. Сбалансировать энергосистему с большой долей возобновляемых источников энергии является очень сложной задачей даже для развитых стран вроде Германии, которая начала свой путь к «чистой» энергии на десятилетие раньше, чем мы.

При этом, в отличии от нашей страны немецкая энергосистема является частью европейской, что позволяет относительно безболезненно избавляться от излишков и оперативно покрывать дефицит электроэнергии.

Украина же пока только планирует присоединится к европейской энергосистеме.

Когда же грянул карантин и потребление энергии в стране рухнуло до рекордно низкого уровня, а солнечные весенние дни привели к рекордной генерации электроэнергии из возобновляемых источников, то можно только догадываться, как разрушалась нервная система инженеров, отвечающих за стабильность украинской энергосистемы.

Поэтому, неудивительно, что руководство страны избрало единственно верную в таких условиях стратегию: снизить темпы ввода новых «зелёных» станций.

В то же время, это не означает, что наша страна полностью отказывается от «чистой» энергии.

Электростанция в каждый дом

Параллельно со строительством крупных объектов возобновляемой энергетики в Украине не менее интенсивно развивался сектор домашних электростанций.

По состоянию на 1 июля 2020 года домашние солнечные электростанции (СЭС) общей мощностью 658 МВт установили почти 26 тысяч домохозяйств страны, тогда как на 1 июля 2019 года солнечные панели были установлены у 12 тысяч домохозяйств. То есть, прирост за последние двенадцать месяцев составил более, чем два раза.

Объем вложенных инвестиций в такие станции суммарно превысил 520 млн евро.

Наибольшее количество домашних солнечных станций было установлено в Днепропетровской области – 3,5 тысячи, Тернопольской - более 2,2 тысячи, Киевской - более 2 тысяч, Ивано-Франковской - более 1,8 тысячи, а также в Закарпатской - более 1,6 тысячи.

Повышенный спрос населения на солнечные панели, в первую очередь, объясняется тем, что семья, установившая у себя дома такую станцию, имеет возможность продавать излишки, произведённой электроэнергии в сеть по пресловутому «зеленому» тарифу.

Однако такие станции, в отличие от крупных, не угрожают стабильности энергосистемы, так как они рассредоточены по всей стране и вырабатывают малые объемы электроэнергии, которая может быть использована практически в точке выработки, тогда как большие солнечные плантации строят преимущественно на энергопрофицитном Юге страны.

Поэтому законодательные изменения по снижению «зеленого» тарифа для крупных станций пока не коснулись сектора домашних солнечных электростанций, несмотря на его бурный рост.

Как рассказал заместитель председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Юрий Шафаренко «зеленый» тариф для солнечных электростанций частных домохозяйств на сегодня составляет 16,26 евроцента/кВт-ч.

Этот фиксированный привязанный к евро тариф обладатель домашней станции, построенной, например, в этом году будет получать вплоть до конца 2030 года.

По словам Шафаренко, за это время проект полностью окупится, однако, длительность периода окупаемости будет зависеть от мощности станции, потребления домохозяйства и географического расположения.

«Поскольку возврат инвестиций зависит от объема электрической энергии, отпущенной в электрическую сеть, то при условии уменьшения собственного потребления домохозяйства и установления максимально допустимой мощности станции - инвестиция будет наиболее привлекательной. Период окупаемости колеблется от 4 до 6 лет», - сказал он.

Так же он сообщил, что средняя стоимость 1 кВт установленной мощности домашней солнечной электростанции составляет от 600-800 евро. Эта стоимость может варьироваться в зависимости от мощности станции, оборудования, места установки. Максимально допустимая мощность домашней станции составляет 50 кВт.

Сама станция может прослужить 25-30 лет, однако, это зависит от производителя. Европейское оборудование позиционируется как более долговечное. В то же время, как сообщил Шафаренко, необходимое оборудование начали производить и в Украине.

«На сегодня в Украине налажено производство оборудования для проектов солнечной энергетики. Одним из показательных является открытие в Виннице в 2019 году завода по производству солнечных батарей компании KNESS Group. Производительность завода составляет около 400 МВт/ч. Большинство металлоконструкций, на которых монтируются станции, также изготовлены в Украине», - отметил он.

Украинские риски

На первый взгляд, установка домашней электростанции выглядит беспроигрышным вариантом: экологично, автономно (при условии установки аккумулятора), так еще и доход приносит. Были бы деньги.

Чтобы начать зарабатывать на «зеленом» тарифе нужно ставить станцию минимум на 10 кВт, а лучше - на 30 кВт, которая со всеми дополнительными расходами обойдется в около 25 тысяч долларов.

К тому же, разрешения на ее установку и подключение к сети необходимо получать у местного облэнерго (уже этот этап может многих отпугнуть). Однако, стоит отметить, что сейчас эта процедура проходит относительно легко – законодательство подтянули, и сами сотрудники облэнерго уже не воспринимают как врагов народа тех, кто решил построить у себя на участке солнечную электростанцию.

Однако, еще несколько лет назад искусственные проволочки с выдачей разрешений были распространенной практикой, и реализация проекта затягивалась на многие месяцы.

Сейчас период от подачи документов до подключения станции к сети может занять не больше месяца. Однако, это как повезет. Никогда не знаешь, какое будет настроение у выдающего бумажки работника облэнерго.

Еще одна проблема, с которой за последние годы неоднократно сталкивались владельцы домашних электростанций – это задержки с выплатами «зеленого» тарифа. Часто люди не получали средства за отданную в сеть электроэнергию в течение нескольких месяцев.

При этом, как бы это было не парадоксально, но принятый Верховной Радой закон о снижении «зеленого» тарифа для крупных станций одновременно поддержал владельцев малых домашних станций.

Как сообщил глава Комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, закон вводит полную и приоритетную оплату «зеленой» электроэнергии для домашних электростанций.

«В проголосованном законе мы предусмотрели, чтобы для домашних СЭС была полная приоритетная оплата, чтобы было 100 процентов платежей. Это очень важно, потому что были перебои с платежами для домашних СЭС. Платежи должны быть стабильными и в полном объеме», - сказал он.

Герус обещает, что никаких глобальных изменений для домашних электростанций руководство страны не готовит. В то же время, и внедрение дополнительных стимулов или продление «зеленого» тарифа после 2030 года пока также не планируется.

Во-первых, технологии стремительно развиваются - станции дешевеют, а их производительность растет. Во-вторых, после окончания действия «зеленого» тарифа электроэнергию с таких станций можно будет продавать в сеть по рыночным ценам и также на этом зарабатывать, хоть и значительно меньше.

«Для домашних СЭС, как я понимаю, сейчас период окупаемости около пяти лет. Поэтому они все окупятся до 2030 года. Даже если они после 2030 года будут продавать электроэнергию, то это будет просто дополнительный доход. Дальше посмотрим, необходимо понимать, как будут развиваться технологии. Возможно, технологии будут развиваться настолько быстро и будет происходить удешевление, что не надо будет дополнительных «зеленых» тарифов. Сейчас стимулов, как мне кажется, достаточно, а дальше уже смотреть нужно исходя из стоимости технологий», - отметил он.

Сегодня сектор домашних электростанций в Украине выглядит перспективным и прибыльным, однако, порог вхождения все еще достаточно высокий. Если вы живете в частном секторе и не знаете, куда потратить 25 тысяч долларов, то почему бы и нет. В течение тридцати лет будете гарантированно зарабатывать единожды вложившись. При этом, очевидно, что такая инвестиция в Украине сегодня доступна далеко не всем.

Игорь Орел