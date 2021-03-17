Юристы советуют проверять реестр должников и автоматизированную систему исполнительных производств.

В реестре должников находится более двух миллионов украинцев. Но не все даже знают, что попали в эту базу. Например, киевлянину Михаилу насчитали почти миллион гривен долга. Мужчина обивал пороги чиновников две недели, но никто не смог объяснить ситуацию.

Читайте такжеДолги украинцев за коммуналку выросли до 81 миллиарда гривенОб этом сообщает ТСН.uа.

"Михаил ветеран украинско-российской войны, там получил контузию, теперь имеет инвалидность и живет на пенсию. О долге в почти миллион гривень узнал, когда обновил приложение "Дія". Согласно данным, он якобы задолжал 775 тысяч гривень", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сразу после этого мужчина попытался выяснить, откуда такой долг, но в кабинеты чиновников попасть оказалось не так легко. Один из них не ответил, в кабинет другого не пустили.

"Все началось еще три года назад, когда Михаил попал в ДТП. На месте аварии мужчина признал вину. За ремонт внедорожника оплатила страховая 90 тысяч гривен. Однако потерпевшая водитель Range Rover подала в суд с требованием доплатить ей еще 130 тысяч гривень. Первая инстанция иск не удовлетворила", - информирует издание.

"Потом был другой суд, о котором мне не сообщили, не моего адвоката. Суд прошел и меня признали виновным", - жалуется мужчина.

По решению Апелляционного суда, Михаил должен 130 тысяч, но не те, которые ему насчитали. Поэтому журналисты вместе с мужем поехали в Государственную исполнительную службу, которая отвечает за то, чтобы украинцы вовремя выполняли решение суда.

В структуре стало понятно, что сумма долга - техническая ошибка. Как оказалось, история Михаила не первая. И произошла она из-за ошибки исполнителя. Затем в приложении "Дія" ее продублировал сотрудник предприятия информационной системы. Это госструктура, которая ведет реестры.

"На самом деле, ситуация такова, что законом предусмотрено исправление арифметических и грамматических ошибок в документах", - сказала заместитель начальника управления Государственной исполнительной службы Киева.

Чтобы не попасть в похожую ситуацию, надо проверять реестр должников. Вполне вероятно, что ваши данные внесли по ошибке, а вы и знать не будете, пока не соберетесь оформить на себя имущество. Если ваша фамилия находится в этом реестре, например, оформить квартиру не сможете.

"Министерство юстиции разработало эти источники: реестр должников и автоматизированная система исполнительных производств. Зайдите на сайт, введите свою фамилию, ИНН и посмотрите, нет ли вас среди должников", - советует юрист Дмитрий Кравец.

Владелица элитной машины сообщила, что якобы простила долг Михаила.

"Мы понимаем, что денег у него нет и никто их не требует", - сказала она.

Впрочем, несмотря на слова водителя с пенсии мужа ежемесячно будут вычитать определенный процент пока не выплатит 130 тысяч. И ошибка в "Дії" быстро не исчезнет. Чиновники говорят, чтобы ее исправить нужно до двух месяцев.

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Автор: УНИАН