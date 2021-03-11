Также Минцифры планирует покрыть 95% территории Украины качественным интернетом.

Министерство цифровой трансформации планирует за три года, до 2023 года, оцифровать все государственные услуги.

Читайте такжеМинцифры назвало топ-проекты цифровой трансформации в УкраинеОб этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на форуме "Украина 30" в Киеве.

"Мы хотим за три года, уже год нам это удается, оцифровать все услуги, которые есть в государстве", - сказал он.

Также Федоров сообщил, что Минцифры, кроме госуслуг, ставит перед собой еще три стратегических цели: покрытие 95% территории Украины качественным интернетом, обучение 6 миллионов украинцев цифровой грамотности и увеличение доли IT до 10% ВВП с нынешних с 3,7-4,2%.

Что этому предшествовало

Министерство цифровой трансформации планирует до 2023 года реализовать 94 проекта цифровой трансформации, которые включают 384 подпроекта.

Эти проекты включают следующие направления: е-нотариат, е-имущество, е-градостроительство, е-школа, е-соцзащита, е-миграция, е-больница, е-разрешение и прочее.

Правительство определило диджитализацию страны как одну из основных задач работы, ключевую роль отведя сервису "Дія" как платформе взаимодействия гражданина и государственных органов власти.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец