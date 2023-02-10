Из-за обстрелов компания отменила графики проведения "дня без отключений", которые ранее планировались во всех областях.

Энергосистема Украины подверглась сегодня 14-му массированному ракетному удару и ночью - 16-й атаке вражескими дронами, в результате чего в системе значительный дефицит.

Как сообщает пресс-служба "Укрэнерго", основной целью России снова были электростанции и объекты высоковольтной сети.

География поражений - восточные, западные и южные регионы Украины.

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"Наиболее сложная ситуация сейчас в Харьковской области. Сейчас там продолжаются аварийные отключения. Сетевые ограничения из-за атаки действуют в Хмельницкой области, а также сохраняются в Одесской и Киевской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дефицит в энергосистеме – значительный. Ремонтные бригады "Укрэнерго" уже занимаются ликвидацией последствий прилетов и начинают аварийно-восстановительные работы.

При этом в других регионах постепенно покрытие потребления возвращается в пределы определенных лимитов.

"Обнародованный ранее график проведения измерений фактического потребления электроэнергии сейчас отменен. О новом расписании проведения замеров и необходимого для этого снятия ограничений потребления будет сообщено дополнительно", - отметили в компании.

Удар по Украине 10 февраля

В ночь с 9 на 10 февраля российские оккупанты пытались атаковать украинские города иранскими дронами-камикадзе.

Около 4 утра Россия попыталась нанести удары по ряду городов Украины ракетами. В Харькове захватчики попали в объект критической инфраструктуры, в городе и области зафиксировали 10 взрывов.

Воздушные Силы Вооруженных сил Украины на рассвете сбили пять крылатых ракет "Калибр" и пять дронов Shahed. Всего российские оккупанты выпустили шесть крылатых ракет и семь дронов-камикадзе Shahed-136/131.

Ситуация в энергосистеме Украины

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года.

С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение. Враг не прекращает ракетные удары по энергосистеме Украины.

По всей Украине, начиная с 8 февраля были изменены лимиты потребления для того, чтобы понять, сколько потребляют регионы с постоянным доступом к электроэнергии. Поочередно в каждой области на один день полностью будут сняты ограничения потребления.

Более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

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