Одним из важных шагов для формирования объективной рыночной цены на электроэнергию должно стать уменьшение размера максимального лота на рынке двусторонних договоров (РДД) до 2-5 МВт. Об этом заявил руководитель проекта "Электроэнергия" ООО "ЙЕ Энергия" Василий Гончарук.

"Чем больше игроков будет иметь доступ к мощностям, к торговле на рынке двусторонних договоров, тем лучше будет формироваться цена для конечного потребителя, тем понятнее, прозрачнее условия будут для всех участников", - пояснил эксперт.

По его словам, участникам рынка стало известно об инициативе по увеличению максимального лота (на сегодняшний день его величина составляет 50 МВт - прим.), но такой шаг ограничит конкуренцию на рынке.

"Увеличение максимального лота удобно для генерации, но это ограничит конкуренцию на рынке. Ведь крупные лоты могут купить всего несколько игроков, которые затем будут дробить их и продавать трейдерам. Это добавит на рынке операций по перепродаже электроэнергии и приведет к росту цены конечного потребителя", - пояснил Василий Гончарук.

Эксперт напомнил, что после принятия парламентом в целом 14 июля этого года закона №3508-д рынок двусторонних договоров законодательно признан маркет-мейкером. Для того, чтобы этот важный шаг по устранению перекосов на рынке электроэнергии не оказался бесполезным, необходимо предпринять дальнейшие шаги.

Представитель "ЙЕ Энергии" назвал три шага, которые важно осуществить в ближайшее время для повышения прозрачности рынка, улучшения стабильности рынка и его развития в направлении понятности и удобства для клиента.

"Помимо снижения максимального лота, это введение механизма кодирования лотов законтрактованной мощности и совершенствование механизма прогнозирования графиков потребления", - уверен Василий Гончарук.

Автор: Иван Бойко