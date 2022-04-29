Свириденко отметила, что эта ситуация приведет к незначительному подорожанию нефтепродуктов.

Ощутимый дефицит топлива на АЗС, образовавшийся на этой неделе в отдельных регионах Украины, будет ликвидирован в течение недели.

Об этом заявила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

"В течение следующих семи дней дефицит будет ликвидирован, поскольку операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы. И сейчас мы решаем вопрос их завоза на территорию Украины", – написала она на своей странице в Facebook.

Свириденко отметила, что эта ситуация приведет к незначительному подорожанию нефтепродуктов.

"Это связано прежде всего с более высокой ценой логистики из-за сложных маршрутов и использования нескольких видов транспорта", - пояснила министр.

Говоря о ситуации на рынке, она отметила, что правительство с начала войны через Минэнерго, Минэкономики в ежедневном режиме сотрудничает с операторами рынка для обеспечения населения и предприятий нефтепродуктами. Были приняты решения, которые существенно уменьшили влияние на экономику резкого подорожания нефтепродуктов на мировых рынках, в частности, отменен акциз и снижен НДС с 20% до 7%.

В то же время Россия как страна-агрессор пытается остановить экономику Украины, создавая искусственный дефицит горючего, отметила Свириденко. И уничтожение Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, который был основным производителем горючего в Украине, а также ряда нефтебаз операторов рынка со значительным запасом топлива привели к временному дефициту, который в течение недели будет устранен.

Кризис с топливом

Как сообщалось, сейчас цены на бензин и дизтопливо правительство ограничило 34,10 грн/л и 38,7 грн/л соответственно. Однако, по оценкам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, дефицит топлива определяет его реальную цену на рынке на уровне 40 грн/л и 45 грн/л, несмотря на установление правительством предельных цен.

Сейчас в Киеве наблюдаются проблемы с обеспечением топливом. В частности, на многих заправках на Кольцевой дороге топлива нет, а на АЗС, на которых оно есть, выстраиваются огромные очереди.

Очереди на АЗС из-за задержки поставок топлива образовались и в Одессе. В частности, некоторые автозаправочные станции ввели ограничения на его продажу - 10 литров в одни руки.

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