Накануне киевлян попросили пересаживаться по возможности на общественный транспорт.

Дефицит топлива наблюдается во всех уголках Украины в течение последних нескольких недель.

Об этом в Facebook сообщил директор ООО "Консалтинговая группа-95" Сергей Куюн.

Кризис с топливом дошел и до Киева, именно столицу трейдеры пытались обеспечивать в приоритетном режиме, в том числе, по просьбе властей.

Однако из-за возвращения в город большого количества киевлян потребление бензина увеличилось.

"Крупные сетевые компании говорят, что продают сейчас столько же топлива, как и неделю, и две назад. Но если раньше этого хватало на день, то сейчас на несколько часов. Поставлять больше пока нет возможности", - пишет Куюн.

Цитируя владельцев АЗС, Куюн отметил, что некоторые водители даже не могут втиснуть в бак приобретенные 10 литров, которые отпускают в "одни руки". Влезает только 4-5 л, потому что бак полный.

Также добавило давления на работающие АЗС закрытие отдельных станций, которые израсходовали все запасы топлива даже при нормативной реализации.

"Поэтому даже если правительство позволит продавать сейчас по 100 грн/л, топливо не появится. Хотя нет, может и появится, но не потому, что кто-то выставит "припрятанное" горючее, а потому что тот фиксированный объем просто не будут покупать", - считает эксперт.

Что предшествовало

Сегодня столичные власти призвали горожан экономить топливо и давать возможность заправляться военным.

Киевлян попросили пересаживаться на общественный транспорт. В то же время гражданам, которые только планируют возвращаться домой, КГГА посоветовала пока этого не делать.

Дефицит горючего: основное

Из-за полномасштабного вторжения России Украине пришлось полностью перестроиться на новые рынки поставок нефти и нефтепродуктов. Поэтому на АЗС ощущается дефицит топлива, а цены находятся на рекордных отметках.

Сегодня Украина поставляет топливо в основном из Польши, Румынии, Словакии и других приграничных стран. Однако среди наших импортеров появилась и Западная Европа, которая никогда не поставляла сюда нефть и нефтепродукты.

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