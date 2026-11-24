Ранее Лукашенко заявил, что мог бы полететь в Москву вместе с Зеленским для переговоров с Путиным в качестве "гаранта безопасности".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал несерьезным предложение беларуского диктатора Александра Лукашенко вместе полететь в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

"Он предлагает меня взять. Я ему что, чемодан, что ли? Взять меня в самолет и полететь. Ну, в Москву, для чего? Это несерьезный разговор", - сказал он после общей пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

Президент подчеркнул, что встречаться с Путиным в Москве во время войны невозможно.

Видео дня

"Мы находимся в состоянии войны, мы не можем встречаться в Москве, мы не можем встречаться в Киеве. Мы все это прекрасно понимаем. Пусть Лукашенко возьмет Путина и прилетит в Киев. Мы гарантируем им безопасный прием. Это же переговоры", - заявил президент.

Он считает, что таким предложением Лукашенко шуточно относится к погибшим украинцам.

"Он же уважает русских? Пусть он [Лукашенко] относится к русским погибшим. Он предлагает меня взять и полететь в Москву, для чего? Знаете, когда люди засоряют информационное пространство абсолютно нелепыми предложениями, неконструктивными, и которые не приближают конец войны - удивляешься", - добавил Зеленский.

Что предлагал Лукашенко

Ранее Лукашенко заявил, что мог бы полететь в Москву вместе с Зеленским для переговоров с Путиным в качестве "гаранта безопасности".

"Война идет, ее надо остановить. И мы могли бы договориться. Все равно мы втроем определим, какое у нас будет будущее Украины, Беларуси и России. Три славянских народа будут решать. Мы с Володей Зеленским могли бы сесть и полететь в Москву. Я, как гарант его безопасности, мог бы с ним сесть и полететь в Москву. Сесть и поговорить", - сказал он.

Переговоры с Путиным

Недавно Зеленский сказал, что Путин весь год отказывается от всех предложений по деэскалации и прекращению огня.

"Начиная с середины лета этого года Путин постоянно усиливает атаки, особенно с использованием опасного оружия: баллистических ракет и реактивных "Шахедов". Нам нужны особые совместные действия, чтобы у нас была реальная защита. Это не просто слова. Россияне весь этот год отказываются от всех предложений по деэскалации. С ними об этом говорили разные партнеры, и на все Путин отвечал отказом", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: