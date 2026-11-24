Двадцать членов Палаты представителей США призвали американского лидера Дональда Трампа отозвать приглашение российского диктатора Владимира Путина на саммит G20, который пройдет 14–15 декабря в Майами. Об этом говорится в заявлении пресс-службы конгрессмена Пэта Райана, который является одним из инициаторов соответствующего письма президенту США.
В письме конгрессмены призвали отозвать приглашение Путина на саммит из-за войны, которую он ведет против Украины, а также из-за сообщений о военной помощи России Ирану. Они подчеркнули, что Тегеран может использовать полученные от РФ спутниковые снимки и разведывательные данные для атак на американских военных.
"Сейчас не время для экономического сотрудничества или дискуссий с Россией - за исключением обсуждения прекращения её несправедливой войны", - говорится в письме.
Райан также раскритиковал встречу Трампа с Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином 19 ноября на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Он добавил, что приглашение главы Кремля на саммит G20 противоречит интересам американских военнослужащих.
"23 отважных американца погибли в этой войне в Иране, и хорошо задокументировано, что Россия предоставляла иранцам разведывательные данные, спутниковые снимки и оружие, которое использовалось против американских сил. Приглашение Путина Трампом является не только предательством наших военных, но и еще больше поощряет Россию поддерживать наших врагов и продолжать свою несправедливую войну в Украине", - сказано в письме.
Конгрессмен Гил Сиснерос также обвинил Трампа в подрыве национальной безопасности США. Он подчеркнул, что США должны привлечь Москву к ответственности за поддержку Ирана.
"США должны стоять на стороне наших союзников, а не усиливать их противника. Президент должен отозвать это приглашение и привлечь авторитарный российский режим к ответственности за его разрушительные действия, которые наносят ущерб нашим американским военнослужащим", - добавил Сиснерос.
Кроме того, республиканец Дон Бейкон, который является одним из инициаторов двухпартийного обращения к Трампу, заявил в соцсети X, что "Путину в Америке не рады".
Трамп похвастался особенной дружбой с Путиным
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что личные контакты с лидерами России и Китая являются преимуществом для Вашингтона. Он подчеркнул, что у него "очень прекрасные отношения" с российским диктатором Владимиром Путиным.
На вопрос журналистов, считает ли Трамп Путина другом именно для Америки, президент США ответил, что не может говорить от имени всей страны. В то же время он повторил, что лично поддерживает очень хорошие отношения с главой Кремля.