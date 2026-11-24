Конгрессмены подчеркнули, что США должны стоять на стороне своих союзников.

Двадцать членов Палаты представителей США призвали американского лидера Дональда Трампа отозвать приглашение российского диктатора Владимира Путина на саммит G20, который пройдет 14–15 декабря в Майами. Об этом говорится в заявлении пресс-службы конгрессмена Пэта Райана, который является одним из инициаторов соответствующего письма президенту США.

В письме конгрессмены призвали отозвать приглашение Путина на саммит из-за войны, которую он ведет против Украины, а также из-за сообщений о военной помощи России Ирану. Они подчеркнули, что Тегеран может использовать полученные от РФ спутниковые снимки и разведывательные данные для атак на американских военных.

"Сейчас не время для экономического сотрудничества или дискуссий с Россией - за исключением обсуждения прекращения её несправедливой войны", - говорится в письме.

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Райан также раскритиковал встречу Трампа с Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином 19 ноября на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Он добавил, что приглашение главы Кремля на саммит G20 противоречит интересам американских военнослужащих.

"23 отважных американца погибли в этой войне в Иране, и хорошо задокументировано, что Россия предоставляла иранцам разведывательные данные, спутниковые снимки и оружие, которое использовалось против американских сил. Приглашение Путина Трампом является не только предательством наших военных, но и еще больше поощряет Россию поддерживать наших врагов и продолжать свою несправедливую войну в Украине", - сказано в письме.

Конгрессмен Гил Сиснерос также обвинил Трампа в подрыве национальной безопасности США. Он подчеркнул, что США должны привлечь Москву к ответственности за поддержку Ирана.

"США должны стоять на стороне наших союзников, а не усиливать их противника. Президент должен отозвать это приглашение и привлечь авторитарный российский режим к ответственности за его разрушительные действия, которые наносят ущерб нашим американским военнослужащим", - добавил Сиснерос.

Кроме того, республиканец Дон Бейкон, который является одним из инициаторов двухпартийного обращения к Трампу, заявил в соцсети X, что "Путину в Америке не рады".

Трамп похвастался особенной дружбой с Путиным

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что личные контакты с лидерами России и Китая являются преимуществом для Вашингтона. Он подчеркнул, что у него "очень прекрасные отношения" с российским диктатором Владимиром Путиным.

На вопрос журналистов, считает ли Трамп Путина другом именно для Америки, президент США ответил, что не может говорить от имени всей страны. В то же время он повторил, что лично поддерживает очень хорошие отношения с главой Кремля.

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