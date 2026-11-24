Rockstar открыта к тому, чтобы по культовому вестерну сняли фильм или сериал, а вот переносить на экраны Grand Theft Auto планов нет.

Компания Rockstar Games заинтересована в выходе франшизы Red Dead Redemption за пределы игровой индустрии. По данным издания The Ankler, которое ссылается на осведомленных голливудских агентов, студия активно ищет партнеров для продажи прав на создание фильмов и сериалов по мотивам культового вестерна.

Сообщается, что минимальная сумма, которую Rockstar Games рассчитывает получить за лицензию – около $100 млн, или £76 млн. Для сравнения: в 2017 году Amazon заплатила 250 млн долларов только за телевизионные права на "Властелина колец"

При этом переносить на экраны свою главную франшизу – Grand Theft Auto – Rockstar по-прежнему не планирует. Точные причины такого избирательного подхода не называются, однако эксперты связывают это с колоссальной разницей в масштабах популярности и доходов обеих серий.

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Интерес Rockstar к киноадаптациям более чем закономерен на фоне успехов последних игровых экранизаций от Netflix, Amazon и HBO – таких, как сериалы "Фоллаут" и "Одни из нас". В производстве также находятся сериальные адаптации Baldur's Gate, Wolfenstein, Far Cry и Mass Effect.

Тем не менее ни один из этих проектов не сравнится по культурному влиянию и прибыли с серией GTA, подчеркивают аналитики. Недавно вышедшая GTA 6 превзошла все прогнозы: только в первый день проект разошелся тиражом в 32,5 млн копий и принес 3,79 миллиарда долларов выручки, став крупнейшим запуском в истории индустрии развлечений. При таких показателях у Rockstar просто нет необходимости рисковать брендом ради кино- или телеадаптации.

Ранее Дэйв Батиста показал, как он изменился ради роли Кратоса в God of War. Ради перевоплощения в главного героя культовой франшизы бывшая звезда WWE набрала около 9 кг мышечной массы.

УНИАН писал, что Paramount снимет фильм по Cyberpunk 2077 с продюсером "Трансформеров". По всем творческим вопросам авторов экранизации будет консультировать студия-разработчик CD Projekt Red.

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