В итоге пассажир вернулся в Великобританию обратным рейсом, а его друзья продолжили отдых.

Мужчина вылетел из Манчестера в Испанию, где самая пожилая жительница отпраздновала 113-летие, с паспортом жены - ошибку заметили только после прилета. Как пишет The Independent, британец, который случайно отправился на мальчишник в испанский Аликанте с паспортом жены, заявил, что сотрудники аэропорта Манчестера не заметили подмены документа во время посадки на рейс.

В частности, Бен Мур из графства Стаффордшир рассказал BBC Radio Stoke, что обнаружил ошибку только тогда, когда стоял в очереди на паспортный контроль в испанском аэропорту.

"Я открыл паспорт и, к своему ужасу, увидел там фотографию жены", - рассказал он.

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По словам Мура, сначала он подумал, что, видимо, взял с собой оба паспорта - свой и жены. Мужчина добавил:

"Я примерно восемь раз проверил весь багаж, потому что не мог поверить, что добрался до Аликанте без собственного паспорта".

Испанские полицейские также удивились, как ему удалось прилететь в страну без собственного документа.

По данным СМИ, Мур часто путешествует, владеет недвижимостью в Испании и бывает там несколько раз в год. Однако на этот раз, когда он обратился к правоохранителям, их реакция показалась ему "немного устрашающей".

В итоге мужчина вернулся в Великобританию обратным рейсом, тогда как его друзья продолжили отдых.

Авиакомпания Ryanair, выполнявшая рейс из Манчестера, сообщила, что проверяет обстоятельства инцидента. Там уточнили, что проверку документов пассажиров у выхода на посадку проводит сторонний подрядчик по наземному обслуживанию - компания Swissport.

В аэропорту Манчестера BBC News заявили, что проверка паспортов входит в сферу ответственности авиакомпаний. Сами аэропорты при прохождении пассажирами контроля безопасности должны проверять только посадочные талоны.

Между тем службы наземного обслуживания расследуют ещё один инцидент, связанный с проверкой документов пассажиров. Из-за ошибки сотрудника пассажиры, прилетевшие в Эдинбург, смогли покинуть зону прилета без паспортного контроля. Речь идет о рейсе EZY3316 авиакомпании easyJet из Рейкьявика, Исландия. В субботу пассажиров по ошибке направили через зону прилета внутренних рейсов. В результате они не прошли паспортный контроль и не смогли попасть к лентам выдачи багажа.

В администрации аэропорта сообщили, что сотрудникам Пограничной службы Великобритании пришлось сопроводить пассажиров обратно в зону международных прилетов, где были проведены все необходимые проверки.

Инциденты во время авиаперелетов

Напомним, в октябре 2026 года самолет авиакомпании United Airlines, летевший из Лас-Вегаса в Ньюарк (штат Нью-Джерси), вернулся в аэропорт вылета примерно через 10 минут после взлёта из-за подозрения в террористической угрозе. Это произошло после того, как бортпроводник заметил текстовое сообщение пассажира о намерении угнать самолёт. Мужчину задержали в аэропорту и обвинили в угрозах совершения преступления или предоставлении ложной информации о террористическом акте. На борту находились 157 пассажиров.

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